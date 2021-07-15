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Haberler Galeri Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 15 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.07.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 09:22

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 15 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde serbest piyasalardan gelen verilere göre altın fiyatları üzerindeki ani iniş ve çıkışlar nedeniyle yatırımcılar veya çeşitli nedenlerle sarı metal üzerinden alım satım işlemi yapacak olan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren "15 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 15 Temmuz 2021 Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 15 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar… Sarı metal son dönemde bilindiği üzere 500 TL üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu noktada yatırımcılar altının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini merak ederken bu konuyla ilgili olarak "15 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularını gündeme taşıyor. Anlık gelen verilere göre gram altın fiyatları 503 TL'den işlem görüyor. İşte son dakika gelişmeler…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 15 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 453,03

SATIŞ: 484,63

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 15 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.316,00

SATIŞ: 3.366,00

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 15 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.199,10

SATIŞ: 3.262,11

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 15 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.298,00

SATIŞ: 3.371,00

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