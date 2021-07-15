Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 15 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde serbest piyasalardan gelen verilere göre altın fiyatları üzerindeki ani iniş ve çıkışlar nedeniyle yatırımcılar veya çeşitli nedenlerle sarı metal üzerinden alım satım işlemi yapacak olan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren "15 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 15 Temmuz 2021 Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları…