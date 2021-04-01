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Haberler Galeri Güncel altın fiyatları son durum: 1 Nisan 2021 gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 19:13

Güncel son durum: 1 Nisan 2021 gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları bugün ne kadar? Canlı !

Serbest piyasaların dördüncü işlem günü tamamlanırken canlı altın fiyatlarında da düşüşü gözlemleniyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendi içerisinde bulunan fiyatı bugün değer kaybederek 451 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalanma yaşıyor. , , 22 ayar bilezik ve gram bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 1 Nisan 2021 Perşembe güncel ve

Güncel altın fiyatları son durum: 1 Nisan 2021 gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı!

Altın fiyatlarında gelişmeleri... Güncel ve canlı , serbest piyasaların dördüncü işlem günü tamamlanmasına karşın yakından izleniyor. fiyatı bugün 451 TL seviyelerinden değer görüyor. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR? 1 NİSAN 2021

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , , tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Nisan ayının ilk haftasını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

Güncel altın fiyatları son durum: 1 Nisan 2021 gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı!

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 1 NİSAN 2021

1 Nisan 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.968,00
  • Satış: 3.053,00

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Güncel altın fiyatları son durum: 1 Nisan 2021 gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı!

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.984,00
  • Satış: 3.029,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları son durum: 1 Nisan 2021 gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı!

GRAM ALTIN

  • Alış: 451,93
  • Satış: 452,00

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları son durum: 1 Nisan 2021 gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı!

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.452,00
  • Satış: 1.493,00

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