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Haberler Galeri Güncel altın fiyatları son durum canlı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı
Giriş Tarihi: 02.04.2021 07:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 09:26

Güncel son durum canlı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı

son dönemde hareketli grafiğini sürdürürken, 'dan güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte rekor rakamlarla tamamlayan altın, yeni yılla birlikte düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendi içerisinde bulunan gram altın fiyatı ise bu sabah 451 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalanma yaşıyor. Çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtı ise yatırımını bu yönde gerçekleştirilenler tarafından merak konusu oluyor. İşte, sayfası ile 2 Nisan 2021 Cuma

Güncel altın fiyatları son durum canlı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı

22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükseliş trendi ile kapattı. Altının gram fiyatı ise dünü düşüş eğilimi göstererek 451 liradan tamamladı. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR? 2 NİSAN 2021

Serbest piyasa ile 'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Nisan ayının ilk haftasını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

Güncel altın fiyatları son durum canlı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 2 NİSAN 2021

2 Nisan 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.968,00
  • Satış: 3.053,00

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Güncel altın fiyatları son durum canlı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.984,00
  • Satış: 3.029,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları son durum canlı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı

GRAM ALTIN

  • Alış: 451,93
  • Satış: 452,00

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları son durum canlı: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı

YARIM ALTIN

Alış: 1.452,00
Satış: 1.493,00

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