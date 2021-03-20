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Haberler Galeri Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası (taşıt, konut, ihtiyaç) kredi faiz oranları

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Özellikle de kamu bankaları pandemi sürecinde vatandaşlara destek sağlamak amacıyla çeşitli kampanyalar öne sürerken birçok kişi bankaların hakkında gün içerisinde araştırmalarını gerçekleştiriyor. Krediye ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada ", , , Yapıkredi, , taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları ne kadar?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Salgın döneminin ekonomideki negatif etkileri ile kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası 2021 kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 20.03.2021 08:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 08:15
Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları

Öncelikli olarak devlet bankalarının vatandaşlara sağladığı düşük faizli krediler pandeminin ilk aşamasında büyük ilgi görürken belirli nedenlerden dolayı kredi almak isteyen vatandaşlar Garanti, , , Bankası, gibi tüm bankaların güncel üzerinde araştırmalarını yapmaya başladı. Bu noktada "Kredi faiz oranları ne kadar, son durum ne?" gibi sorular belirli nedenlerle taşıt, ihtiyaç ve konut kredisine başvuracak vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, güncel kredi faiz oranları…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2021!

TCMB Merkez Bankası'nın geçtiğimiz gün açıkladığı faiz kararı sonrası güncel kredi faiz oranları da vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ve diğer birçok banka müşterilerine ihtiyaç, taşıt, konut kredileriyle alakalı çeşitli kampanyalar sunuyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ, NE KADAR?

Bu noktada "Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte bankalardan gelen güncel (ihtiyaç – taşıt – konut) kredi faiz oranları.

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları

GARANTİ BBVA TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 2.02

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.41

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