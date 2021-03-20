Güncel kredi faiz oranları 2021 belli oldu! İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları

Öncelikli olarak devlet bankalarının vatandaşlara sağladığı düşük faizli krediler pandeminin ilk aşamasında büyük ilgi görürken belirli nedenlerden dolayı kredi almak isteyen vatandaşlar Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları üzerinde araştırmalarını yapmaya başladı. Bu noktada "Kredi faiz oranları ne kadar, son durum ne?" gibi sorular belirli nedenlerle taşıt, ihtiyaç ve konut kredisine başvuracak vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İşbankası güncel kredi faiz oranları…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI 2021!

TCMB Merkez Bankası'nın geçtiğimiz gün açıkladığı faiz kararı sonrası güncel kredi faiz oranları da vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası ve diğer birçok banka müşterilerine ihtiyaç, taşıt, konut kredileriyle alakalı çeşitli kampanyalar sunuyor.

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ, NE KADAR?

Bu noktada "Ziraat, Halkbank, Garanti, İş Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte bankalardan gelen güncel (ihtiyaç – taşıt – konut) kredi faiz oranları.