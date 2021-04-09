Güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Nisan

2021 Nisan ayında pek çok bankanın kredi faiz oranları belli oldu! Bankalara ait kredi faiz oranları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İhtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi gibi alanlarda, banakaların güncel kredi faiz oranları zaman zaman değişiyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusu da krediye başvuracaklar için gündemdeki yerini koruyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi açıkladı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…