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Haberler Galeri Güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Nisan
Giriş Tarihi: 09.04.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 17:48

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Nisan kredi faiz oranları belli oldu. Kredi faiz oranları, bankalar tarafından belirli dönemlerde güncelleniyor. Kimi zaman vatandaşlar tarafından ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizi için cazip fırsatlar sunan bu oranlar araştırılıyor.. Özellikler koronavirüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle, Garanti, , , , Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. İşte, 9 Nisan Cuma itibariyle bankaların güncel kredi faiz oranları…

Güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Nisan

2021 Nisan ayında pek çok bankanın kredi faiz oranları belli oldu! Bankalara ait kredi faiz oranları pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İhtiyaç kredisi, konut ve taşıt kredisi gibi alanlarda, banakaların güncel kredi faiz oranları zaman zaman değişiyor. , , güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusu da krediye başvuracaklar için gündemdeki yerini koruyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi açıkladı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları…

Güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Nisan

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Nisan

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.49'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Nisan

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Nisan

AKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43

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