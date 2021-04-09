Güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? 9 Nisan

Nisan kredi faiz oranları belli oldu. Kredi faiz oranları, bankalar tarafından belirli dönemlerde güncelleniyor. Kimi zaman vatandaşlar tarafından ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faizi için cazip fırsatlar sunan bu oranlar araştırılıyor.. Özellikler koronavirüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. İşte, 9 Nisan Cuma itibariyle bankaların güncel kredi faiz oranları…