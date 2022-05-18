Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:51

Güncel sigara fiyatları 2022: SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTI marka sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigaraya zam gelmesinden sonra araştırmalar daha da arttı. Son dakika sigara fiyatı haberleri sıklıkla okunmakta. Sigara zammı 2022 ile güncel sigara fiyatları merak edilmekte. BAT, Philip Morris, JTI grubu markalarda geçtiğimiz günlerde fiyat artışına gidildi. Markalardaki bu artıştan sonra Imperial Tobacco grubunun da yeni sigara fiyat listesi belli oldu. Vatandaşlar en ucuz sigara fiyatlarını aratıyor. Son zamlarla birlikte sigara fiyatları 2022 8 TL değerinde artış gösterdi. Peki, bugün sigara fiyatları ne kadar, sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte detaylar…