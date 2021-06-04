Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatlar ve piyasalardan gelen son dakika haberleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününe girerken, altın fiyatları ne kadar oldu sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre, Gram altın yüzde 0.66 oranında değer kaybederken, çeyrek altın da yüzde 0.69'luk düşüş ile işlem gününü tamamladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte, 4 Haziran tarihli 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları