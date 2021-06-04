Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

Hareketli grafiği ile salgın sürecinin erken dönemlerinden bu yana dikkat çeken altın fiyatları, Perşembe işlem gününü düşüşle kapattı. Altın fiyatları, yatırımcılarca yakından takip edilirken dönem içerisinde hareket grafikleri de araştırılıyor. Bugünün piyasa kapanış saatine yakın Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre, altının gramı ve çeyrek altın, önceki güne göre daha düşük seviyeden işlem gördü. Kapanış verilerine göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Aşağıda, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor.