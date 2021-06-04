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Haberler Galeri Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 00:05 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 00:06

Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

Hareketli grafiği ile salgın sürecinin erken dönemlerinden bu yana dikkat çeken altın fiyatları, Perşembe işlem gününü düşüşle kapattı. Altın fiyatları, yatırımcılarca yakından takip edilirken dönem içerisinde hareket grafikleri de araştırılıyor. Bugünün piyasa kapanış saatine yakın 'dan gelen verilere göre, altının gramı ve çeyrek altın, önceki güne göre daha düşük seviyeden işlem gördü. Kapanış verilerine göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Aşağıda, bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor.

Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatlar ve piyasalardan gelen son dakika haberleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününe girerken, altın fiyatları ne kadar oldu sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 'dan gelen son verilere göre, Gram altın yüzde 0.66 oranında değer kaybederken, çeyrek altın da yüzde 0.69'luk düşüş ile işlem gününü tamamladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte, 4 Haziran tarihli bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,23

SATIŞ: 505,45

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Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.445,00

SATIŞ: 3.543,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.482,00

SATIŞ: 3.535,00

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Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.364,31

SATIŞ: 3.430,51

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.679,00

SATIŞ: 1.734,00

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Güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 3 Haziran bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 844,00

SATIŞ: 867,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,07

SATIŞ: 525,98

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