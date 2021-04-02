Güncel ve canlı altın fiyatları son durum: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı

22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükseliş trendi ile kapattı. Altının gram fiyatı ise dünü düşüş eğilimi göstererek 451 liradan tamamladı. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR? 2 NİSAN 2021

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Nisan ayının ilk haftasını nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.