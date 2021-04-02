Güncel ve canlı altın fiyatları son durum: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları son dönemde hareketli grafiğini sürdürürken, Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklarla birlikte rekor rakamlarla tamamlayan altın, yeni yılla birlikte düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendi içerisinde bulunan gram altın fiyatı ise bu sabah 451 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalanma yaşıyor. Çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtı ise yatırımını bu yönde gerçekleştirilenler tarafından merak konusu oluyor. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 2 Nisan 2021 Cuma güncel ve canlı altın fiyatları