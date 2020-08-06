Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

Logo Yazılım (LOGO, Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %40,6 oranında artarak 30,9mn TL olmuştur. Ortalama kar beklentisi 25mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2020'de 117mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23,3 oranında artış kaydetmiştir. Şirket'in brüt karı da %27,4 oranında artarak bu çeyrekte 95,4mn TL olmuştur. Logo Yazılım'ın ikinci çeyrekteki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %26,4 ve %81,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %23,1ve %78,9 idi. Logo Yazılım'ın ikinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %40,4 oranında artarak 51,6mn TL'ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım