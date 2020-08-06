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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 06/08/2020

Piyasada gelişmeleri... 'da günün önemli neler? 6 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 06.08.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 09:31
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

6 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN, Pozitif): Şirket'in ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %106 oranında artarak 232,4mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Ocak Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 345,6mn TL'ye yükselmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 oranında artış kaydetmiştir. Borsa işlem hacminde ikinci çeyrekte görülen artış finansallara olumlu yansımıştır.

Ziraat Yatırım

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

Logo Yazılım (LOGO, Pozitif): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %40,6 oranında artarak 30,9mn TL olmuştur. Ortalama kar beklentisi 25mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2020'de 117mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23,3 oranında artış kaydetmiştir. Şirket'in brüt karı da %27,4 oranında artarak bu çeyrekte 95,4mn TL olmuştur. Logo Yazılım'ın ikinci çeyrekteki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %26,4 ve %81,6 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ikinci çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %23,1ve %78,9 idi. Logo Yazılım'ın ikinci çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %40,4 oranında artarak 51,6mn TL'ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

Arena Bilgisayar (ARENA, Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 14,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 3,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,6 oranında artan şirketin brüt karı da %47,9 oranında artarak 51,7mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %11,4 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden de 6,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 12,8mn TL'den 37,9mn TL'ye yükselmiştir. 12mn TL'lik finansman ve 11,2mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin ana ortaklık net dönem karı 14,7mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 27mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 8,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

Escort Teknoloji (ESCOM): Şirket iştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'nin Nicat Batarya Teknolojileri Şirketine 342.500 TL yatırım yapılmasına karar verdiği açıklanmıştır. Nikel bazlı katot üretiminde kendi geliştirdiği teknolojileri ve patent çalışmaları ile Nicat'ın bu alanda global bir oyuncu olması beklendiği duyurulmuştur.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Banka 2020 yılının ikinci çeyreğinde 50,9mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Beklenti Banka'nın ikinci çeyrekte 59mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. 1Ç2020'de ise Banka 12,1mn TL net dönem karı kaydetmişti. Banka'nın net kar payı gelirleri bir önceki çeyreğe göre %6 oranında artarak 395mn TL olmuştur. Net ücret ve komisyon gelirleri ise çeyreksel bazda %36,6 oranında gerileyerek 38,8mn TL'ye düşmüştür. Öte yandan, ticari kardaki artış ve operasyonel giderlerdeki kısmi düşüşün yanı sıra toplam karşılıkların %42,1 oranında gerileyerek 140,7mn TL'ye düşmesi karın çeyreksel bazda yükselmesinde etkili olmuşlardır. Diğer faaliyet gelirleri ise %66 oranında düşerek 36,1mn TL'ye gerilemiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında Albaraka'nın 2020 yılının Ocak - Haziran dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %26,5 oranında artarak 62,9mn TL'ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AKMGY.E, CEOEM.E, DGGYO.E, GARFA.E, HDFGS.E, IHGZT.E, IHLGM.E, IHYAY.E, ITTFH.E, KLNMA.E, KUTPO.E, MSGYO.E, OYLUM.E, TUCLK.E, VAKFN.E ve VKGYO.E paylarında 06/08/2020 tarihli işlemlerden(seans başından) 20/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

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