Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/08/2020

Arena Bilgisayar (ARENA, Pozitif): Şirketin ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 14,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 3,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,6 oranında artan şirketin brüt karı da %47,9 oranında artarak 51,7mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %11,4 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden de 6,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 12,8mn TL'den 37,9mn TL'ye yükselmiştir. 12mn TL'lik finansman ve 11,2mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin ana ortaklık net dönem karı 14,7mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 27mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 8,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.
Ziraat Yatırım