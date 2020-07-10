Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 06.11.2019 tarihli özel durum açıklamasına müteakip olarak, Şirketin Yönetim Kurulu iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan") 102mn TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150,4mn TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252,4mn TL'ye çıkarılmasına; söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştiraki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine; bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına; aynı zamanda Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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