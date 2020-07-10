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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 10/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli neler? 10 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 09:38
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

10 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

FM İzmit Piston (FMIZP): Covid-19 virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrikanın üretim faaliyetlerine ara verme süresi 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Fabrika 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kısmi olarak üretime açılacaktır. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrika ise 13 Nisan 2020 tarihinde başladığı üretimine devam etmektedir.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

Anel Elektronik (ANELE): Proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. Şirketi'ne, North Node Lounges, Activity Nodes, Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenanceand Operations LLC tarafından verilen 51,5mn Katar Riyali (yaklaşık 14,2mn Abd Doları) tutarındaki teklifi C.C.M. s.r.l. tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır. Projenin Eylül 2021 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, C.C.M. s.r.l. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 102,5mn Euro ve 35mn ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, 9 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

Escort Teknoloji (ESCOM): Şirket, iştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş tarafından verilen bilgiyi duyurmuştur. Buna göre; yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım strateji doğrultusunda, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş'ne 300bin TL tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Makinelere uzaktan erişim için yerli ve milli olanaklarla teknoloji geliştiren HUBBOX, Connect X1 cihazı ve birlikte çalışabilen endüstriyel cihazlar ve yazılım üretmektedir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

Bankacılık: Bireysel ve ticari müşterilerin şikayetlerini inceleyen BDDK, 7 bankaya toplam 204,7mn TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca, BDDK bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azamı 1.300 lira limiti 2.000 liraya çıkardı. Ek olarak Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında BDDK, asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yılsonuna kadar uygulanmayabileceğine karar verdi.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 06.11.2019 tarihli özel durum açıklamasına müteakip olarak, Şirketin Yönetim Kurulu iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan") 102mn TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150,4mn TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252,4mn TL'ye çıkarılmasına; söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştiraki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine; bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına; aynı zamanda Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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