Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 10/07/2020

Anel Elektronik (ANELE): Proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. Şirketi'ne, North Node Lounges, Activity Nodes, Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenanceand Operations LLC tarafından verilen 51,5mn Katar Riyali (yaklaşık 14,2mn Abd Doları) tutarındaki teklifi C.C.M. s.r.l. tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır. Projenin Eylül 2021 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, C.C.M. s.r.l. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

