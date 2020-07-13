Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/07/2020

Burçelik Vana (BURVA): Şirket ile China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumu arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında , Kasım 2020 tarihine kadar teslim edilecek Saha Boru Hattı ve Ayrıştırma Pompa İstasyonu Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme şirket tarafından 10.07.2020 tarihi itibari ile imzalanmıştır.

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