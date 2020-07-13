Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli şirket haberleri neler? 13 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında! 13 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu. Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor. THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kararı sonrası ve iki ülke arasında varılan mutabakat gereği marttan bu yana İstanbul'dan Sudan'a ilk tarifeli uçuş, bu gece gerçekleştirilecek. Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için THY ile 5 tahliye seferi gerçekleştirilmişti. Türkiye'de salgın önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları, 11 Haziran'da yeniden başlatılmıştı. Kaynak: AA Burçelik Vana (BURVA): Şirket ile China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumu arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında , Kasım 2020 tarihine kadar teslim edilecek Saha Boru Hattı ve Ayrıştırma Pompa İstasyonu Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme şirket tarafından 10.07.2020 tarihi itibari ile imzalanmıştır. Ziraat Yatırım Otomotiv: Otomotiv Sanayii Derneği Haziran ayına ilişkin verilerini yayımladı. Buna göre, yurtiçi satışlar %65,8 artarken, yurtdışı satışlar %26,9 düşüş kaydetti. Üretim ise 2019 yılı Haziran ayına göre %5,4 azaldı. Yılın ilk 6 ayında yurtiçi satışlar %30,4 artarken, ihracat %36,6 ve üretim sırasıyla %29,4 düştü. Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket, kâr dağıtımı kapsamında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, sermayenin 1.140mn TL'den 2.280mn TL'ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır. Ziraat Yatırım ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ): Şirket Yönetim Kurulu brüt 0,0649255 TL (net 0,0551866 TL) kar payı dağıtma kararı almıştır. Teklif edilen kar payı hak kullanım tarihi 01.09.2020'dir. Cuma günü kapanışına göre temettü verimliliği %0,2'dir. Ziraat Yatırım