Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/08/2020

Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Aygaz'ın 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 40,6mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 79mn TL'nin, hem de bizim beklentimiz olan 114mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Tüpraş'ın beklentimizin aksine net dönem zararı kaydetmesinin etkisiyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin ikinci çeyrek satış gelirleri, satış miktarındaki %3,1'lik düşüş ve LPG fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,2 oranında azalarak 1.944,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise ilk çeyreğe göre yükselen LPG fiyatlarına bağlı stok karı yazılması ve güçlü tüplügaz satışlarının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4 oranında artarak 223,2mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 2Ç2019'daki %6,9'dan %11,5 seviyesine yükselmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %9,3 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 0,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in faaliyet karı %56,5 oranında artarak 84,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de aynı dönemde %85 oranında artarak 130mn TL'ye ulaşırken, FAVAÖ marjı da %2,5'ten %6,7'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, iştiraklerin 2Ç2019'daki 111,9mn TL'lik pozitif etkisi 2Ç2020'de Tüpraş'ın zarar açıklaması kaynaklı 8,2mn TL'ye gerilemiştir. Finansman giderleri ise 48,2mn TL'den 43,2mn TL'ye gerilerken, vergi gideri ise 458bin TL'den 9,4mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,4 oranında azalarak 40,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.



İkinci çeyrek kar rakamına karşın, ilk çeyrekteki yüksek zarar rakamının etkisiyle Şirket'in Ocak- Haziran dönemi 185,6mn TL net dönem zararı oluşmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 130,8mn TL net dönem karı kaydedilmişti.



Aygaz 2020 yılı beklentilerinde otogaz satış miktarını, Kovin-19 sürecinde kısıtlamaların kalkması ile oluşan pazar şartları çerçevesinde 590-630 bin tondan 660-700bin tona yukarı yönlü güncellemiştir. Şirket 285-300 bin ton aralığında olan tüplügaz satış beklentisi ile %41,5-43,5 tüplügaz pazar payı ve %21,4-%22,6 aralığındaki otogaz pazar payı beklentisini ise aynen korumuştur.

Ziraat Yatırım