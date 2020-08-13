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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 13/08/2020

gelişmeleri... 'da günün önemli neler? 13 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:49
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/08/2020

13 Ağustos 2020 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/08/2020

Alcatel Lucent (ALCTL): Şirket ile Türk Telekom arasında, 2016'da imzalanan sözleşme kapsamında toplamda 26,6mn USD tutarında, PAN ve Security Gateway Şebeke ürünlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni bir iş emri imzalandığı açıklandı.

Ziraat Yatırım

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/08/2020

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Anadolu Efes'in 2020 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 351,9mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 317mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 429,7mn TL idi. Satış gelirleri 2Ç2020'de 2Ç2019'a göre %0,6 oranında azalan şirketin brüt karı %2,1 oranında azalarak 2.722mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %4,1 oranında gerileyerek 1.689mn TL okurken, diğer faaliyetlerden 4,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı 1.028mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK ise %8,5 yükselişle 1.495mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 1,77 puan artışla %21,1'e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 73,2mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 14,8mn TL zarar kaydedilmiş olup finansman gideri önceki kar 1.087mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 2. çeyrekte 223,4mn TL gider kaydedilmiştir. 215mn TL'lik vergi gideri sonrasında 648,3mn TL'lik net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutarın içerisinde 294,3mn TL'si kontrol gücü olmayan paylara ait kar olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem karı 351,9mn TL olmuştur.

2. çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 268,4mn TL'yi göstermiştir. 2019'un ilk 6 ayındaki net dönem karı 252,9mn TL idi.

Şirket Bira Grubu hacimleri için daha önce paylaştığı yıllık bazda düşük-çift haneli düşüş beklentisini orta-tek haneli düşüş olarak revize etmiştir. Şirket ayrıca, operasyonel giderler ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin aldığı tedbirlerin operasyonel sonuçları desteklediğini bildirmiştir. Tasarrufların ve uygulanan programların sonucu olarak yatırım harcamalarının nominal bazda 2019'un altında gerçekleşmesini ve yatırım harcamalarının net satış gelirlerine oranının yine geçen yılın altında kalmasını beklediğini de eklemiştir.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/08/2020

Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Aygaz'ın 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 40,6mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 79mn TL'nin, hem de bizim beklentimiz olan 114mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Tüpraş'ın beklentimizin aksine net dönem zararı kaydetmesinin etkisiyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin ikinci çeyrek satış gelirleri, satış miktarındaki %3,1'lik düşüş ve LPG fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,2 oranında azalarak 1.944,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise ilk çeyreğe göre yükselen LPG fiyatlarına bağlı stok karı yazılması ve güçlü tüplügaz satışlarının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4 oranında artarak 223,2mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 2Ç2019'daki %6,9'dan %11,5 seviyesine yükselmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %9,3 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 0,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in faaliyet karı %56,5 oranında artarak 84,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de aynı dönemde %85 oranında artarak 130mn TL'ye ulaşırken, FAVAÖ marjı da %2,5'ten %6,7'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, iştiraklerin 2Ç2019'daki 111,9mn TL'lik pozitif etkisi 2Ç2020'de Tüpraş'ın zarar açıklaması kaynaklı 8,2mn TL'ye gerilemiştir. Finansman giderleri ise 48,2mn TL'den 43,2mn TL'ye gerilerken, vergi gideri ise 458bin TL'den 9,4mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,4 oranında azalarak 40,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamına karşın, ilk çeyrekteki yüksek zarar rakamının etkisiyle Şirket'in Ocak- Haziran dönemi 185,6mn TL net dönem zararı oluşmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 130,8mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Aygaz 2020 yılı beklentilerinde otogaz satış miktarını, Kovin-19 sürecinde kısıtlamaların kalkması ile oluşan pazar şartları çerçevesinde 590-630 bin tondan 660-700bin tona yukarı yönlü güncellemiştir. Şirket 285-300 bin ton aralığında olan tüplügaz satış beklentisi ile %41,5-43,5 tüplügaz pazar payı ve %21,4-%22,6 aralığındaki otogaz pazar payı beklentisini ise aynen korumuştur.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/08/2020

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DGKLB.E, KUYAS.E, MRSHL.E, NUGYO.E, PSDTC.E ve SANEL.E paylarında 13/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/08/2020

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Şirketin 2020 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 106,1mn TL ile bizim beklentimiz olan 113mn TL'nin paralelinde, piyasanın zarar beklentisi olan 71mn TL'nin ise biraz üzerinde gerçekleşmiştir.

Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artan Şirket'in satış maliyeti ise %12,1 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt karı %32,4 oranında azalışla 149mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 4,9 puan azalışla %8,6'yı göstermiştir. Operasyonel giderler %15,6 artışla 27,7mn TL'ye yükselmiştir. 119,7mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %99,1 azalışla 1,5mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında 132,6mn TL gider kaydeden Şirketin vergi öncesi zararı 131,1mn TL'ye ulaşmıştır. 25mn TL'lik vergi geliri yazan şirketin net dönem zararı 106,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

2. çeyrek zararıyla birlikte ilk 6 aylık dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 267,8mn TL olmuştur. 2019'un aynı dönemindeki net dönem karı 170,2mn TL idi.

Ziraat Yatırım

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/08/2020

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı 22,8mn TL gerçekleşerek yıllık %38 oranında gerilemiştir. Net karjı da 510 baz puan azalarak %12,1 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri yıllık olarak %11,9 oranında azalarak yılın ikinci çeyreğinde 189,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, brüt kar ise %26,6 oranında düşerek 2Ç2020'de 52,3mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı %27,6 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %33,2 idi.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,4 oranında düşerek 29,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Yatırım

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