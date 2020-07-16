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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 16/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli neler? 16 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 16.07.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 10:07
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

16 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

Akbank (AKBNK, Sınırlı Negatif): Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından; COVID 19 Etkilerinin Sınırlandırılması Hakkındaki Kurum talimatına aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle Bankaya 155,5mn TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu idari para cezası yasal haklar saklı kalmak koşuluyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecektir. İdari para cezasının Bankanın finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Yıllık izin dolayısıyla Yeniköy ve Eskişehir Fabrikalarında 30 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında, Gölcük Fabrikasında ise 30 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında üretime ata verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Şirket tarafından Dünya Bankası Grubu bünyesindeki IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen araç geliştirme ve üretim tesislerinde verimlilik, kapasite, modernizasyon vb. yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla en fazla 150mn USD'ye tekabül edecek tutarda EUR cinsinden kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır. Kredi 2 yıl geri ödemesiz 6 yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri 6ayda bir yapılacaktır. 15 Eylül 2020 tarihine kadar kullanılması planlanan kredinin banka masrafları hariç endikatif faiz oranı yıllık %2,15 olarak belirlenmiş olup, nihai faiz oranı kullanım tarihinde netleşecektir.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

Karsan (KARSN, Nötr): Şirket, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci kapsamında üretim için fiyat teklif süresinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu. Söz konusu ihale kapsamında, Morgan Olson ile birlikte hazırlanan üretim için fiyat teklifi verilmiştir.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): Türk Hava Yolları'nın Haziran ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %84,7 oranında azalarak, 1mn olurken, aynı dönemde iç hat yolcu sayısı %70,7, dış hat yolcu sayısı ise %95,4 oranında düşüş kaydetmiştir. Haziran ayında toplam yolcu doluluk oranı ise 2019'daki %80,5'den %67,7'ye gerilemiştir.

Haziran ayı verileriyle birlikte THY'nin 6A2020 toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,4 oranında azalarak 14,6mn olarak gerçekleşmiştir. Toplam yolcu doluluk oranı ise %80,1'den %75,5'e geriledi. 6A2020 yurtiçi yolcu sayısı %80,4 oranında azalırken, yurtdışı yolcu sayısı ise %74,8 oranında düşüş kaydetmiştir. Yurtiçi yolcu doluluk oranı 6A2020'de %80,4 olurken, yurtdışı yolcu doluluk oranı ise %74,8 olarak gerçekleşmiştir.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

Enerji: Haziran 2020'deki elektrik tüketimi Haziran 2019'un yüzde 2 altında kalırken, Temmuz 2020'nin ilk yarısındaki tüketim geçen yılın aynı döneminin sadece yüzde 1 altında gerçekleşti. Ayın toplamında geçen yılki seviye yakalanabilirdi ancak arife ve bayram bunu engelleyebilir. Temmuz ayının ilk yarısında toplam elektrik tüketiminin geldiği seviye, Türkiye'de ekonominin, salgın döneminde yaşanan duraklama ve küçülmenin ardından olağan seyrine girmeye başladığını gösteriyor. Haziran ayında geçen yılki seviyesine çok yaklaşan elektrik tüketim miktarının Temmuz ayında geçen yılki seviyesini yakalayacağı, yakalayamasa bile buna çok yaklaşacağı hesaplanıyor. Kaynak: Dünya

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

Havacılık: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RIA Novosti'nin Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, telefonda iki ülke arasındaki uçuşlara yeniden başlanması konusunu görüştü. Habere göre iki lider 13 Temmuz'daki görüşmelerinde, ilgili kurumlara iki ülke arasındaki uçak seferleri konusunda müzakereleri başlatma talimatını verme konusunda mutabık kaldı. Peskov'un açıklamalarından saatler önce Anadolu Ajansı'nın haberinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdiği ifade edilmişti. Tass ajansının, ismini yayınlamadığı bir havayolu yetkilisine dayandırdığı haberde ise Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın henüz havayolu şirketlerine Rusya ile Türkiye uçuşlarının başlatılması yönünde bir talimatı henüz iletmediği belirtildi. Kaynak: Bloomberg

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