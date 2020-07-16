Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Yıllık izin dolayısıyla Yeniköy ve Eskişehir Fabrikalarında 30 Temmuz - 13 Ağustos tarihleri arasında, Gölcük Fabrikasında ise 30 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında üretime ata verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.



Ayrıca, Şirket tarafından Dünya Bankası Grubu bünyesindeki IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen araç geliştirme ve üretim tesislerinde verimlilik, kapasite, modernizasyon vb. yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla en fazla 150mn USD'ye tekabül edecek tutarda EUR cinsinden kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır. Kredi 2 yıl geri ödemesiz 6 yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri 6ayda bir yapılacaktır. 15 Eylül 2020 tarihine kadar kullanılması planlanan kredinin banka masrafları hariç endikatif faiz oranı yıllık %2,15 olarak belirlenmiş olup, nihai faiz oranı kullanım tarihinde netleşecektir.

Ziraat Yatırım