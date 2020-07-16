Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 16/07/2020

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): Türk Hava Yolları'nın Haziran ayında yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %84,7 oranında azalarak, 1mn olurken, aynı dönemde iç hat yolcu sayısı %70,7, dış hat yolcu sayısı ise %95,4 oranında düşüş kaydetmiştir. Haziran ayında toplam yolcu doluluk oranı ise 2019'daki %80,5'den %67,7'ye gerilemiştir.
Haziran ayı verileriyle birlikte THY'nin 6A2020 toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,4 oranında azalarak 14,6mn olarak gerçekleşmiştir. Toplam yolcu doluluk oranı ise %80,1'den %75,5'e geriledi. 6A2020 yurtiçi yolcu sayısı %80,4 oranında azalırken, yurtdışı yolcu sayısı ise %74,8 oranında düşüş kaydetmiştir. Yurtiçi yolcu doluluk oranı 6A2020'de %80,4 olurken, yurtdışı yolcu doluluk oranı ise %74,8 olarak gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım