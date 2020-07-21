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Günün öne çıkan ve tavsiyeleri 21/07/2020

Piyasada son dakika gelişmeleri... Günün önemli neler? 21 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:55
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/07/2020

21 Temmuz 2020 aracı kurumların raporlarına göre günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/07/2020

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Yapı Kredi Bankası liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum ile kullanılacağını belirttiği 6 yıl vadeli 110mn EUR karşılığı TL tutarındaki kredi için imzalanan yetki anlaşması, diğer şartları ve süreci aynı kalmak üzere 70 ay vadeli 750mn TL olarak revize edilmiştir.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/07/2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde, yüksek kur farkı giderlerinin etkisiyle 64,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Odaş bir önceki yılın aynı döneminde 3,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,1 oranında gerileyen Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek düşüşe bağlı olarak, %44,3 oranında artarak 94,9mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %65,2 oranında artarak 8,9mn TL'ye yükselirken, diğer faaliyetlerden ise 2Ç2019'daki 4,8mn TL'lik gelirin aksine 2Ç2020'de 5,8mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,9 oranında artarak 80,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 4,8mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise net finansman giderleri kurlardaki artışın olumsuz etkisiyle 65,9mn TL'den 150,8mn TL'ye yükselmiş ve ikinci çeyrekte ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Şirket ikinci çeyrekte net 102mn TL kur farkı gideri (2Ç2019'da 51mn TL idi) kaydetmiştir.

İkinci çeyrekte ana ortaklık net dönem zararı ile birlikte Ocak-Haziran dönemi şirketin ana ortaklık net dönem zararı 212,2mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket'in ana ortaklık net dönem zararı 105,4mn TL idi.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/07/2020

Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Deneme üretimlerine başlandığını 15 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan 1.000 ton/gün kapasiteli POY İplik Üretim Tesisinde bugün (21.07.2020) itibarıyla 520 ton/gün birinci kalite üretime ulaşıldığı duyurulmuştur. Önümüzdeki bir ay içerisinde ise tam kapasite ile üretim yapılması planlanmaktadır.

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Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/07/2020

Havacılık: 2020 Temmuz ayının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre dış hat uçuşlarının yüzde 13'ünü, iç hat uçuşlarının ise yüzde 66'sını yakalayan İstanbul Havalimanı'nda, Temmuz ayı sonunda toparlanmanın hızlanması bekleniyor. COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan havacılık sektörü yaralarını sarıyor. Uçuşlar, Temmuz'da bir önceki aya göre artarken, İGA yetkilileri, İstanbul Havalimanı'nda Temmuz ayının uçuş sayılarında geçen yılın yarısına ulaşılacağını öngörüyor. Türkiye'de, yasakların ardından yeniden başlatılan uçuşların ilk ayında yüzde 30'u dış hat, yüzde 70'i iç hat olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı, kontrollü normalleşme ile süreci ile Haziran ayında başlatılan uçuşlarla 1 ayda toplamda yaklaşık 1 milyon yolcuya ulaştı. Kaynak: Dünya

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/07/2020

Borsa İstanbul: AA muhabirinin edindiği bilgiye göre "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesi" kapsamında tüm hazırlıklar ve üye provaları tamamladı. VİOP endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak.

Geçiş çalışmaları kapsamında Kıymetli Madenler Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü seansa 21.30'da ara verilecek ve seansa normal zamanı olan 27 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de devam edilecek. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Temmuz Cuma günü akşam seansı düzenlenmeyecek. Aynı gün Endekslere Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler ile aktive olmamış Şarta Bağlı (SAR) emirler VIOP_GUNSONU işlem günü bölümünde iptal edilecek. Canlıya geçiş öncesinde testlere devam edilebilmesi amacıyla prova ortamı 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde açık olacak.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/07/2020

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket 20.07.2020 tarihinde "Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş." ve "Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş." ile Bursa Entegre Sağlık Kampüsü HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Uygulama Hizmetleri Alım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 24.06.2023 tarihine kadar ve bedeli 13,8mn TL'dir.

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