Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/07/2020

Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde, yüksek kur farkı giderlerinin etkisiyle 64,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Odaş bir önceki yılın aynı döneminde 3,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,1 oranında gerileyen Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek düşüşe bağlı olarak, %44,3 oranında artarak 94,9mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %65,2 oranında artarak 8,9mn TL'ye yükselirken, diğer faaliyetlerden ise 2Ç2019'daki 4,8mn TL'lik gelirin aksine 2Ç2020'de 5,8mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,9 oranında artarak 80,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 4,8mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise net finansman giderleri kurlardaki artışın olumsuz etkisiyle 65,9mn TL'den 150,8mn TL'ye yükselmiş ve ikinci çeyrekte ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmesinde ana etken olmuştur. Şirket ikinci çeyrekte net 102mn TL kur farkı gideri (2Ç2019'da 51mn TL idi) kaydetmiştir.



İkinci çeyrekte ana ortaklık net dönem zararı ile birlikte Ocak-Haziran dönemi şirketin ana ortaklık net dönem zararı 212,2mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket'in ana ortaklık net dönem zararı 105,4mn TL idi.

Ziraat Yatırım