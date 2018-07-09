Gurbetçi çift, çiftlik kurup hayvancılığa başladı

Her yöresinde iş imkanı var. Yeter ki insan özveri ile çalışıp, işinize sahip çıkın. İşlerini takip ettikleri takdirde hem kazançları hem de yaşam standartları daha iyi olacaktır. Yurt dışı ile kıyasladığımızda Türkiye değişilmeyecek bir vatan" diye konuştu. Nermin Yimsel de eşinin yanında, doğada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.