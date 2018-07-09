Gurbetçi çift, çiftlik kurup hayvancılığa başladı

TÜRKİYE'YE KESİN DÖNÜŞ YAPTI
Aydınlı Süleyman Yimsel, 1974 yılında ailesiyle Hollanda'ya gitti. O tarihte 15 yaşında olan Yimsel, 3 yıl sonra çelik kapı fabrikasında işe başladı. Yimsel, işe başladıktan bir süre sonra da evlendi. Yimsel'in eşi Nermin Yimsel ise tekstil fabrikasında çalışmaya başladı. Çiftin, 1'i kız 2 çocuğu dünyaya geldi. Uzun yıllar Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olan Yimsel çifti, memleket hasreti ağır basınca artık yetişkin olan çocuklarını Hollanda'da bırakıp, Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.