Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı

"İÇİMİZ BURUK AMA NE YAPALIM GURBETLİK"

Almanya'ya dönen Tunay Zağalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin çabuk geçtiğini söyledi.

Yıllık iznini her yıl Türkiye'de geçirdiğini belirten Zağalı, "Dönüş yapıyoruz, içimiz buruk ama ne yapalım gurbetlik olunca böyle oluyor. İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde yaşıyor. Yozgat'tan çıktık Kapıkule'ye vardık. Geri dönüş için büyük bir konvoy var göründüğü gibi. Geri dönüş başladı. İçimizdeki en büyük sızı da Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirememek. Çocuklarımız Almanya'da, iznimiz bitti mecburen dönüş yapıyoruz." diye konuştu.