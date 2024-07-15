Ekonomik yıkımı 158 milyar dolar! Bu rakamlar her şeyi anlatıyor: Hainlerin sistematik girişimlerinin son halkası 15 Temmuz oldu...

FAİZ DE ENFLASYON DA ARTTI



Darbe girişimiyle kişi başına gelir 10 bin doların altına gerilerken, politika faizi yüzde 24 seviyelerine yükseldi, enflasyon ise yüzde 19'ları aştı. 15 Temmuz sonrası süreç, genel yönetim borç stokunun GSYİH'ye oranını da artırdı. Türkiye'nin AB tanımlı borç stoku 15 Temmuz öncesi yüzde 28 seviyesinde iken sonraki süreçte bu oran yüzde 40'a kadar ulaştı. Darbeden hemen önce haziranda 6 aylık bir yükseliş trendinin ardından 107.4 seviyesine yükselen sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86.9 seviyesine indi. İhracat ve ithalat tarafı da darbe girişiminden olumsuz yönde etkilendi. İhracat temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 azaldı, yavaşlayan tüketim harcamalarıyla birlikte ithalat da temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.4 düştü. Yılın ilk 2 çeyreğinde sırasıyla yüzde 4.5 ve yüzde 4.7'lik büyüme oranını yakalayan Türk ekonomisi, darbe girişiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0.2 daraldı.