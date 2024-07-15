Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
10:10
Ekonomik yıkımı 158 milyar dolar! Bu rakamlar her şeyi anlatıyor: Hainlerin sistematik girişimlerinin son halkası 15 Temmuz oldu...
Türkiye ekonomisini kriz ortamına sürüklemeyi amaçlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi başarısız olsa da ülke ekonomisine faturası ağır oldu. Darbe girişiminin ülke ekonomisine doğrudan maliyetinin yaklaşık 158 milyar doları aştığı, dolaylı olarak ise bu maliyetin 350 milyar doları bulduğu belirtiliyor.