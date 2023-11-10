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Haberler Galeri HALKA ARZ TAKVİMİNDE 3 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte o firmalar...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:25 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 23:52

HALKA ARZ TAKVİMİNDE 3 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte o firmalar...

Yatırımcıların vazgeçilmezi haline gelen, halka arzda bu hafta SPK tarafından yeni halka arz var mı, olacak mı merak ediliyordu. 3 Yeni şirket'in halka arzı onaylandı! En son 2-3 Kasım 2023 tarihinde Tureks Turunç Madencilik talep toplama işlemleri başlamış ve 8 Kasım itibariyle de borsa da işlem görmüştü. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? 11,12,13 Kasım halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangileri? İşte, halka arzı onaylanan şirketlerin isimleri...

HALKA ARZ TAKVİMİNDE 3 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte o firmalar...

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği halka arz takviminde bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan halka arz takviminde her hafta yeni bir şirket ismi yer alıyordu. 10 Kasım itabariyle 3 yeni şirket ismi daha açıklandı. Peki, bu hafta halka arz olan firmalar hangisi? Halka arz fiyatları nedir, halka arz büyüklüğü ne?

HALKA ARZ TAKVİMİNDE 3 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte o firmalar...

11-12-13 KASIM YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Kasım ayında yeni halka arz haberi bekleniyor. Halka arz takviminde henüz 10 Kasım ve sonrası için yeni şirket isimleri açıklandı.

İşte o şirketler;

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİNDE 3 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte o firmalar...

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım, Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. ve 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz takviminde yerini aldı. Açıklanan firmaların detayları belli olurken, henüz talep toplama tarihleri açıklanmadı.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arz detayları şu şekilde;

HALKA ARZ TAKVİMİNDE 3 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte o firmalar...

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

Halka arz büyüklüğü 1,5 Milyar TL olan şirketin halka arz açıklığı %25 olarak duyuruldu.

HALKA ARZ TAKVİMİNDE 3 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte o firmalar...

Halka arz fiyat aralığı ise 5,21 TL olacağı halka arz takviminde duyuruldu.

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