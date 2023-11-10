Giriş Tarihi: 10.11.2023 23:25
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
23:52
HALKA ARZ TAKVİMİNDE 3 YENİ ŞİRKET BELLİ OLDU! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte o firmalar...
Yatırımcıların vazgeçilmezi haline gelen, halka arzda bu hafta SPK tarafından yeni halka arz var mı, olacak mı merak ediliyordu. 3 Yeni şirket'in halka arzı onaylandı! En son 2-3 Kasım 2023 tarihinde Tureks Turunç Madencilik talep toplama işlemleri başlamış ve 8 Kasım itibariyle de borsa da işlem görmüştü. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? 11,12,13 Kasım halka arz olacak şirketler belli oldu mu, hangileri? İşte, halka arzı onaylanan şirketlerin isimleri...