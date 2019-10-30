Hasta oğlu için üretti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Bunu Türkiye'de ve Dünya'da tek olmasını sebebi glütensiz ürünleri çoğu insan sağlığına ne kadar faydası olduğunu bilmediği gibi, çölyak hastasının da ne olduğunu bilmediği gibi üretmek istememişler. Bende bu yara bu sıkıntı olduğu için maddi sıkıntılarım olmasına rağmen ben bu teşebbüste bulundum, çünkü oğlum ve oğlum gibi milyonlarca insanlar var, çok hasta insanlar var. Onlar için bu ürünü yapmak benim için bir görevdi. Azimle ailemle birlikte, arkadaşlarımla birlikte bu iş üzerinde çok çalıştık, 2 yıl Ar-Ge çalışmamız sürdü ve çok güzel kaliteli bir pişmaniye üretmeyi başardık" diye konuştu.