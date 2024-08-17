Hayvancılık yapanlar dikkat! Hayvancılık destekleri için yeni karar alındı: 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli...

DESTEKLERİN UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, üretim planlamasına katkı sağlanması, yerli üretimin teşvik edilmesi, üretim, verimlilik ve kalitenin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Buna göre, büyükbaş, küçükbaş, atık, sürü yöneticisi istihdamı, arıcılık, ipek böceği, besilik erkek sığır (karkas), tiftik üretimi, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilebilmesi alanlarında 2024-2026 döneminde yapılacak desteklemelerinin esasları düzenlendi.