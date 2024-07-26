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Haberler Galeri Hayvancılık yapanlar dikkat! Yeni model yürürlüğe girdi: İşte 3 yıllık destek ödemeleri...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:27

Hayvancılık yapanlar dikkat! Yeni model yürürlüğe girdi: İşte 3 yıllık destek ödemeleri...

Hayvancılıkta yeni destekleme modeli yürürlüğe girdi. Buna göre 2024-2026 döneminde yapılacak hayvancılık destekleri: Büyükbaş hayvancılıkta 500 baş ile sınırlı olmak üzere 1000 lira; küçükbaş hayvancılıkta oğlak ve kuzulara 200 lira; arıcılıkta kovan başına destek tutarı 100 lira olacak. Ayrıca kadın ve gençlere ilave destek sağlanacak. Peki diğer destek ödemeleri nasıl olacak? Yeni model nasıl? İşte detaylar...

Hayvancılık yapanlar dikkat! Yeni model yürürlüğe girdi: İşte 3 yıllık destek ödemeleri...

2024 - 2026 yılları için hayvancılık destekleri belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın planlı üretim kapsamında oluşturduğu hayvancılıkta yeni destekleme modelini içeren, 2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2 yıllık hayvancılık destekleri...

Hayvancılık yapanlar dikkat! Yeni model yürürlüğe girdi: İşte 3 yıllık destek ödemeleri...

İŞTE 3 YILLIK HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, etkinliğin artırılması, üretim planlamasına katkı verilmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi, üretim, verimlilik ve kalitenin artırılması amacıyla hazırlanan karara göre, büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta buzağı ve malaklar için hastalıktan ari işletmeler hariç 500 baş ile sınırlı olmak üzere 1000 lira temel destek ödenecek.

Küçükbaşta Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine (TÜDKİYEB) üye yetiştiricilere, (Birlik olmayan illerde bu şart aranmayacak) yıl içinde doğan ve doğduğu işletmede en az 4 ay kalan oğlak ve kuzular için 200 lira temel destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca, atık desteği kapsamında Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için hayvan başına 5 bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 1000 lira destek sağlanacak.

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Hayvancılık yapanlar dikkat! Yeni model yürürlüğe girdi: İşte 3 yıllık destek ödemeleri...

ARICILIK VE İPEK BÖCEĞİ DESTEKLERİ

Arıcılık desteği kapsamında, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üretici/yetiştirici örgütlere üye üreticilere arılı kovan başına 100 lira, üye olmayanlara ise 80 lira temel destek ödemesi yapılacak.

İpek böceği desteği çerçevesinde, ürettiği yaş kozayı Kozabirlik kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan üreticilere kilogram başına 1000 lira temel destek verilecek.

Hayvancılık yapanlar dikkat! Yeni model yürürlüğe girdi: İşte 3 yıllık destek ödemeleri...

DİĞER DESTEKLER

Ürettiği çiğ sütü 1 Ocak 2025'ten itibaren süt işleme tesislerine satan ve bir tarımsal amaçlı örgüte üye veya ortak olan üreticilere, manda, koyun, keçi ve niteliğine, pazarlama şekline göre inek sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve kriterler ile üretim maliyeti dikkate alınarak belirlenen birim tutarlar üzerinden temel destek ödemesi yapılacak.

Besilik erkek sığır (karkas) desteği kapsamında, Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, yurt içinde doğmuş, en az 200 kilogram karkas ağırlığa ulaşan erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuata uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, en fazla 200 baş ile sınırlı olmak üzere hayvan başına 500 lira temel destek ödemesi sağlanacak.

Hayvancılık yapanlar dikkat! Yeni model yürürlüğe girdi: İşte 3 yıllık destek ödemeleri...

Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik'e bağlı kooperatiflere, TÜDKİYEB'e bağlı birliklere veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine satan üreticilere, kilogram başına 80 lira destek ödenecek.

Su ürünleri alanında alabalık ve sazanda 350 tona kadar kilogram başına 1,2 lira, yeni türler için kilogram başına 3 lira ve midye için kilogram başına 1 lira temel destek ödemesi yapılacak.

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