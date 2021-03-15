Hem mikrop öldürüyor hem de mide problemlerinde çok etkili! Türkiye'de üretimi başladı

"ETERİK YAĞLARI İHRAÇ EDİLEBİLECEK HALE GETİRECEĞİZ"



İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kimya Vadisi'nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin, vadide üretilen eterik yağları ihraç edebilecek hale getireceklerini söyledi. Serin, "Türkiye endemik bitkiler açısından zengin bir ülke. 3 bin 600 çeşit endemik bitkimiz var. Özellikle Toros Dağları'nda defne, Tarsus Karabucak'ta okaliptus, değişik kekik, nane ve lavanta ekimleri ile ilgili birtakım faaliyetler var. Dolayısıyla bu bitkilerden uçucu yağlar yani eterik yağlar elde etmek mümkün. Türkiye'nin değişik yerlerinde uçucu yağ üretimi ile ilgili tesisler kurulmuş durumda ama maalesef ihracat açısından baktığımızda standart ürünler elde edemiyoruz. Bunun için de eterik yağların ihracatında birtakım sıkıntılar yaşanıyor. İhracatını yapamıyoruz. Burada eterik yağları nasıl ihraç edilebilecek hale getirilebileceğini çalışacağız" diye konuştu.