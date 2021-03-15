Hem mikrop öldürüyor hem de mide problemlerinde çok etkili! Türkiye'de üretimi başladı

Adana'da kurulan Kimya Vadisi'nde Türkiye'de bulunan endemik bitkilerden eterik yağlar elde edilecek. Kimya Vadisi'nin Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Serin, eterik yağların, mikrop öldürme ve mide problemlerinde etkili olduğunu vurgulayarak, "Türkiye endemik bitkiler açısından zengin bir ülke. 3 bin 600 çeşit endemik bitkimiz var. Eterik yağların ihracatında birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Burada eterik yağları nasıl ihraç edilebilecek hale getirilebileceğini çalışacağız" açıklamasında bulundu.