Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hibe desteği ile kurdu şimdi paraya para demiyor! ‘Müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat’

ile kurdu şimdi paraya demiyor! ‘Müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat’

'da 3 çocuk babası Halit Ayhan, devletten aldığı yüzde 65 ile tavuk çiftliği kurdu. Yılda 600 ton et üreten Ayhan ortalama 300 bin TL kazanarak ciddi bir gelir elde etmeye başladı.

Giriş Tarihi: 28.03.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 11:21
Hibe desteği ile kurdu şimdi paraya para demiyor! ‘Müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat’

7 yıl önce inşaat sektöründe çalışan ve tavuk çiftliklerinin inşaatını da 3 çocuk babası Halit Ayhan (41), devletin verdiği desteklerle kendisi de bir çiftlik kurmaya karar verdi.

Hibe desteği ile kurdu şimdi paraya para demiyor! ‘Müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat’

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuruda bulunan Ayhan, projesinin onaylanmasının ardından yüzde 65 hibe desteği aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hibe desteği ile kurdu şimdi paraya para demiyor! ‘Müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat’

Devletten aldığı destek ile merkeze bağlı Çallıca köyünde 1 milyon 200 TL bin yatırım yapan Ayhan, 30 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini kurdu.

Hibe desteği ile kurdu şimdi paraya para demiyor! ‘Müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat’

7 yıldır aktif bir şekilde üretime devam eden Ayhan, yılda 600 ton et üreterek 300 bin TL düzenli olarak gelir elde etmeye başladı.

Hibe desteği ile kurdu şimdi paraya para demiyor! ‘Müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat’

Çiftliğini 2014 yılında devlet desteği ile kurduğunu belirten Halit Ayhan, "Ondan önce müteahhitlik yapıyordum. Orayı bırakıp geldik, tavuk çiftliği ile uğraşmaya başladık" dedi.

SON DAKİKA