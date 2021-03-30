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ile kurdu şimdi servet kazanıyor! İşçilik yok risk yok

'da 3 çocuk babası Halit Ayhan, devletten aldığı yüzde 65 ile tavuk çiftliği kurdu. Yılda 600 ton et üreten Ayhan ortalama 300 bin TL kazanarak ciddi bir gelir elde etmeye başladı. Önceden yaptığını belirten Ayhan, devletin hibe desteği sayesinde yaptığı bu işin daha riskli ve rahat olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 08:57
Hibe desteği ile kurdu şimdi servet kazanıyor! İşçilik yok risk yok

7 yıl önce inşaat sektöründe çalışan ve tavuk çiftliklerinin inşaatını da 3 çocuk babası Halit Ayhan (41), devletin verdiği desteklerle kendisi de bir çiftlik kurmaya karar verdi.

Hibe desteği ile kurdu şimdi servet kazanıyor! İşçilik yok risk yok

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuruda bulunan Ayhan, projesinin onaylanmasının ardından yüzde 65 hibe desteği aldı.

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Hibe desteği ile kurdu şimdi servet kazanıyor! İşçilik yok risk yok

Devletten aldığı destek ile merkeze bağlı Çallıca köyünde 1 milyon 200 TL bin yatırım yapan Ayhan, 30 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini kurdu.

Hibe desteği ile kurdu şimdi servet kazanıyor! İşçilik yok risk yok

7 yıldır aktif bir şekilde üretime devam eden Ayhan, yılda 600 ton et üreterek 300 bin TL düzenli olarak gelir elde etmeye başladı.

Hibe desteği ile kurdu şimdi servet kazanıyor! İşçilik yok risk yok

Çiftliğini 2014 yılında devlet desteği ile kurduğunu belirten Halit Ayhan, "Ondan önce müteahhitlik yapıyordum. Orayı bırakıp geldik, tavuk çiftliği ile uğraşmaya başladık" dedi.

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