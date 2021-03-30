HaberlerGaleriHibe desteği ile kurdu şimdi servet kazanıyor! İşçilik yok risk yok
Hibe desteği ile kurdu şimdi servet kazanıyor! İşçilik yok risk yok
Elazığ'da 3 çocuk babası Halit Ayhan, devletten aldığı yüzde 65 hibe desteği ile tavuk çiftliği kurdu. Yılda 600 ton et üreten Ayhan ortalama 300 bin TL kazanarak ciddi bir gelir elde etmeye başladı. Önceden müteahhitlik yaptığını belirten Ayhan, devletin hibe desteği sayesinde yaptığı bu işin daha riskli ve rahat olduğunu vurguladı.
Giriş Tarihi: 30.03.2021
08:56
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
08:57
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ