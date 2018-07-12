Hintli çalışanların İstanbul tatili renkli görüntülerle başladı

Hindistanlı dolar milyarderi iş adamının çalışanlarına yönelik 10 milyon dolar bütçe ayırdığı bir haftalık İstanbul tatili için gelen 3 bin 500 kişilik çalışanın İstanbul tatili, renkli görüntülerle başladı. Hintli çalışanlar yaklaşık 50'şer kişilik gruplar halinde ve 80 turist rehberin eşliğinde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini geziyor. Birçoğu ilk kez Türkiye'ye gelen çalışanlar ise tatilden dolayı oldukça mutlu. Hintli grup, bir yandan gezip dolaşırken bir yandan da yaptıkları alış verişlerle esnafın yüzünü güldürüyor.