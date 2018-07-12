Hintli çalışanların İstanbul tatili renkli görüntülerle başladı

HİNTLİ FİRMA ÇALIŞANLARINDAN PATRONLARINA TEŞEKKÜR

Firma çalışanlarından Suhan Karuna, "İstanbul çok güzel bir şehir. İnsanları da çok yardımsever. İstanbul'un kültürü ve tarihi gerçekten büyüleyici ve burada olmak çok eğlenceli. Şirketimizin bizi buraya getirmesi çok güzel bir şey. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Şirketimizin sahibine teşekkür ederiz" dedi.