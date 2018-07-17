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ilgi odağı oldu

Türk Havacılık ve Sanayiinin, Jet Eğitim ve Yakın Destek Uçağı Geliştirme Projesi kapsamında tasarladığı , Farnborough Airshow'da ilgiyle karşılandı.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 15:13
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ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu

İLGİ ODAĞI OLDU

Türkiye'nin jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan , İngiltere'deki Farnborough Airshow'daki dünya lansmanında ilgi odağı oldu. Türk Havacılık ve Sanayii, dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Airshow'a güçlü bir katılım gösteriyor.

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ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu

İLK KEZ FUARDA SERGİLENDİ

Şirket, fuara milli hava platformları ve yeni logosuyla adeta çıkarma yaptı. Fuarda, eylül ayında ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA sergilenirken, Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ihracatının gerçekleştirildiği T129 Atak helikopteri de uçuş gösterisi yaptı. Türk Havacılık ve Sanayiinin fuardaki en büyük sürprizi ise oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürjet Projesi kapsamında ortaya çıkan "yer prototipi" ilk kez fuarda sergilendi.

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ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu

Fuarda dijital kamuflajlı olarak yer alan 'in kuyruğunda tarih boyunca Türk milletinin ve Türk Hava Kuvvetlerinin sembolü olan kartal figürü yer aldı. Hürjet'le birlikte TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82, Kanatlı Güdüm Kiti, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan; ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdün Kiti MK-81 ve MK-82, L-Umtas'a yer verildi.

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ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu

, Farnborough Airshow'da ilgiyle karşılandı. Havacılık profesyonelleri uçağın yer prototipini incelerken, Hürjet ekibi sorulara yanıt verdi.Dijital kamuflaj tercihiyle ilgili çok sayıda soru gelirken, bu tercih, uçak tasarımlarının tanıtımında yeni bir trend oluşturulup oluşturulmayacağı değerlendirmelerine konu oldu. Sektörden gelen soruların odağında Hürjet'in kime rakip olacağı yer aldı.

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ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu

Bazı önemli uçak üreticilerinin yönetici ve temsilcileri de Türk Havacılık ve Sanayii şalesini ziyaret ederek 'i inceledi. "Hürjet ne zaman uçacak", "Projeye ne zaman başladınız da tasarım ortaya çıktı" soruları, Hürjet ekibinin en fazla yanıtladığı sorular oldu.

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ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu

Türk Havacılık ve Sanayii yetkilileri, lansmanı dolayısıyla yoğun bir mesai harcarken, ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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ilgi odağı oldu
Hürjet ilgi odağı oldu
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