Hürjet ilgi odağı oldu

İLK KEZ FUARDA SERGİLENDİ

Şirket, fuara milli hava platformları ve yeni logosuyla adeta çıkarma yaptı. Fuarda, eylül ayında ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA sergilenirken, Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ihracatının gerçekleştirildiği T129 Atak helikopteri de uçuş gösterisi yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin fuardaki en büyük sürprizi ise Hürjet oldu. Türk Hava Kuvvetlerinin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürjet Projesi kapsamında ortaya çıkan "yer prototipi" ilk kez fuarda sergilendi.