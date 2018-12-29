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-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta

Giriş Tarihi: 29.12.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 11:51
Hürkuş-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta

Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan uçağının silahlı modeli Hürkuş-C'nin uçuş görüntüsünü paylaştı. Uçağın kendi koruma sistemleriyle beraber ilk uçuşu oldu.

Hürkuş-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta

Sosyal medya hesabından Demir, " eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor" açıklamasını yaptı

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Hürkuş-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta

-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra; hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin, düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştiriliyor.

Hürkuş-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta
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Hürkuş-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta
Hürkuş-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta
Hürkuş-C kendi koruma sistemleri ile uçuşta
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