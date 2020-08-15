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araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. düşecek mi?

araba fiyatları düşecek mi sorusu, bir süredir vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Zira, koronavirüs salgını nedeni ile dünya genelinde sıfır araç konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bu durumdan dolayı da sahibinden 2. yükseliyor. Yükselen ikinci el otomobil fiyatları ve piyasada oluşan dengesizliğin akabinde, devlet tarafından duruma müdahale edilme kararı alındı. İkinci el araç satışıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Buna göre; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, 'de yayınlandı. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 12:15
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

araba fiyatları ne olacak sorusu, bir süredir en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Zira, yükselen ikinci el araba fiyatları, sahibinden otomobil almayı düşünen vatandaşların kafalarının karışmasına neden oluyor. Koronavirüs salgını nedeni ile dünya genelinde sıfır otomobile olan talep karşılanamıyor. Bu yüzden de ikinci el araç piyasası hareketlendi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yükselen fiyatlar ve ikinci el araç piyasasında oluşan karmaşa sonrasında devlet tarafından konuya müdahale edilme kararı alındı. İkinci el araç satışı düzenlemesi sonrasında da 'İkinci el araba fiyatları düşecek mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? DÜZENLEME GELDİ!

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, " motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak." bilgisini verdi.

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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını belirten Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağını bildirdi.

Bakan Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

"Artık motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek. Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

"YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE BÜROKRASİ AZALTILDI"

Düzenlemeyle yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasinin de azaltıldığına dikkati çeken Pekcan, "Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından 2 ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak." ifadesini kullandı.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

Pekcan, daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu belirtilen yetki belgeleri için yenileme başvurusu yapılması gerekmediğini, Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin artık yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilinceye kadar geçerli olacağını bildirdi.

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere Ticaret Bakanlığınca hem idari para cezası uygulanacağını hem de yapılan uyarıya rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya tekrarlayan işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceğini vurgulayan Pekcan, bu sayede hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını kaydetti.

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