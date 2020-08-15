İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sahibinden 2. el otomobil fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne olacak sorusu, bir süredir en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Zira, yükselen ikinci el araba fiyatları, sahibinden otomobil almayı düşünen vatandaşların kafalarının karışmasına neden oluyor. Koronavirüs salgını nedeni ile dünya genelinde sıfır otomobile olan talep karşılanamıyor. Bu yüzden de ikinci el araç piyasası hareketlendi.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yükselen fiyatlar ve ikinci el araç piyasasında oluşan karmaşa sonrasında devlet tarafından konuya müdahale edilme kararı alındı. İkinci el araç satışı düzenlemesi sonrasında da 'İkinci el araba fiyatları düşecek mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? DÜZENLEME GELDİ!

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.