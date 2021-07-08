İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak

OTOMOBİLDE ZAM BEKLENTİSİ

Temmuzda 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, "Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20'sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek.