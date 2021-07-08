İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak

Geçen yıl pandemi nedeniyle talebin yükselmesiyle ikinci el araç fiyatlarının arttığını hatta sıfır araç fiyatlarını geçtiğini söyleyen Otomotiv data ve 2'nci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın, "Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların özgürce seyahat edebilmesi, turizm sezonunu açılması, önümüzde de Kurban Bayramı var, insanlar ikinci el satın alıp, sektördeki hareketliliği devam ettirecek. İkinci el otomobilde düşen talep temmuz ayında artacağı anlamına geliyor. Temmuz, ikinci el otomobil için çok önemli, kırılma ayı çünkü sıfır kilometre araç fiyatları zaten yüksek, oradaki yönelimin ikinci el otomobile kaydını görüyoruz" dedi.