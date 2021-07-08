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Haberler Galeri İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak
Giriş Tarihi: 08.07.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 11:04

İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak

İkinci el otomobil fiyatları ne olacak? Koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla özellikle ikinci el otomobil sektöründe hareketlenme beklediklerini söyleyen uzmanlar, turizm sezonunun açılması, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla temmuzu otomobil satışlarında kırılma ayı olarak görüyor.

İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak

Talebin de yükselmesiyle sıfırda yüzde 4, ikinci el otomobilde ise yüzde 8'lere varan oranda fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.

İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak

Temmuzda 300 bin aracın satılması öngörülürken, sektördeki isimler araç almak isteyenler için önümüzdeki 1 haftanın en doğru zaman olduğunda işaret ediyor.

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İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak

Geçen yıl pandemi nedeniyle talebin yükselmesiyle ikinci el araç fiyatlarının arttığını hatta sıfır araç fiyatlarını geçtiğini söyleyen Otomotiv data ve 2'nci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın, "Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların özgürce seyahat edebilmesi, turizm sezonunu açılması, önümüzde de Kurban Bayramı var, insanlar ikinci el satın alıp, sektördeki hareketliliği devam ettirecek. İkinci el otomobilde düşen talep temmuz ayında artacağı anlamına geliyor. Temmuz, ikinci el otomobil için çok önemli, kırılma ayı çünkü sıfır kilometre araç fiyatları zaten yüksek, oradaki yönelimin ikinci el otomobile kaydını görüyoruz" dedi.


İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak

OTOMOBİLDE ZAM BEKLENTİSİ

Temmuzda 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, "Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20'sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek.

İkinci el otomobilde bomba haber! Yüzde 8 artacak

Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4'lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem" diye konuştu.


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