İkinci el otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

İkinci el otomobil satışında çok önemli gelişmeler yaşanacak. 1 Eylül'de uygulanması beklenen ikinci el araç satışına yetki belgesi zorunluluğu kapsamında belge almak için başvuru yapanların sayısı yüzde 10'ları dahi bulmazken, ikinci el araç satışını ilgilendiren yönetmelikte yapılan değişiklikler ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gitti. Söz konusu düzenlemelere göre; yetki belgesi olmadan araç satışı yapanlara 5 bin TL'den başlayan cezalar kesilecek. Kayıt dışı satış yapanlar ise bakanlık tarafından tespit edilip mükellef yapılacak. Ayrıca düzenlemenin geçmesi halinde yetkisi olmayan firmaların ilanları kaldırılacak, sanal da ise dükkan açmasına izin verilmeyecek. Öte yandan galerilere satışa çıkardıkları araçlar için alacakları ekspertiz raporu için de 7 gün şartı getirilecek. İşte haberin ayrıntıları...