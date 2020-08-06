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otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

otomobil satışında çok önemli gelişmeler yaşanacak. 1 Eylül'de uygulanması beklenen ikinci el araç satışına yetki belgesi zorunluluğu kapsamında belge almak için başvuru yapanların sayısı yüzde 10'ları dahi bulmazken, ikinci el araç satışını ilgilendiren yönetmelikte yapılan değişiklikler ise Başkan 'ın önüne gitti. Söz konusu düzenlemelere göre; yetki belgesi olmadan araç satışı yapanlara 5 bin TL'den başlayan cezalar kesilecek. Kayıt dışı satış yapanlar ise bakanlık tarafından tespit edilip mükellef yapılacak. Ayrıca düzenlemenin geçmesi halinde yetkisi olmayan firmaların ilanları kaldırılacak, sanal da ise dükkan açmasına izin verilmeyecek. Öte yandan galerilere satışa çıkardıkları araçlar için alacakları ekspertiz raporu için de 7 gün şartı getirilecek. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 11:01
İkinci el otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlıyor.

İkinci el otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek.

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İkinci el otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulanmaya başlayacak.

İkinci el otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

Ancak düzenlemenin hayata geçirilmesine sayılı günler kala araç ticaretiyle uğraşan 50 bin işletmenin çok küçük bir bölümünün belgeyi aldığı ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne giden ve sürpriz düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik değişikliği ile ise belgesiz araç satışı yapanlara araç başına 5 bin TL ceza öngörülüyor.

İkinci el otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

50 BİNDE 5 BİNİ BULMADI
İstanbul'da yetki belgesi alan sayısının 500 civarında olduğunu ancak bu iş ile şehir genelinde uğraşanların sayısına bakıldığında 7 bin civarında olduğunu dile getiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Görkem Konu, ülke genelinde yetki belgesi alanların sayısının ise bu işle uğraşanların sayısının 50 bin civarında olduğu göz önünde bulundurulursa yüzde 10'u bulmadığını kaydetti.

İkinci el otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

Yetki belgesini almaya hak kazanan ancak Ticaret İl Müdürlükleri tarafından halen kendisine belgesi teslim edilmemiş olanların da olduğunu vurgulayan Konu, başvuru yapmış ancak henüz kendilerine cevap verilmemiş firma sahiplerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

İkinci el otomobilde kritik tarih: 1 Eylül! 5 bin TL cezası var

BELGE YOKSA SATIŞ DA YOK!
araç satışına yönelik düzenlemeler getiren yönetmelik kapsamında bu işi yapan tüccarlara tanınan sürenin 31 Ağustos'ta dolacağının altını çizen Konu, düzenlemeyle birlikte belgesi olmayanların ikinci el araç alım satımı yapamayacağını ifade etti.

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