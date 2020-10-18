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İkinci el piyasasından bile daha ucuz: kademeli olarak satışa çıkarıldı

Avcılar'da bir işyerinde satışa çıkarılan uçakta unutulan bavul ve eşyaları görüp almak isteyenler, mağazada kuyruk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 11:04
İkinci el piyasasından bile daha ucuz: Uçakta unutulan eşyalar kademeli olarak satışa çıkarıldı

Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmayan eşyalar pandemi dönemi ardından ihale ile satışa çıkarıldı.

İkinci el piyasasından bile daha ucuz: Uçakta unutulan eşyalar kademeli olarak satışa çıkarıldı

7 TIR dolusu koli ve bavulu Avcılar'daki deposuna indiren Aziz Korkmaz, bunları kademeli olarak satışa çıkardı.

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İkinci el piyasasından bile daha ucuz: Uçakta unutulan eşyalar kademeli olarak satışa çıkarıldı

Yapılan duyuruların ardından Korkmaz'a ait Marmara Caddesi'ndeki bir işhanındaki mağazanın önünde uzun kuyruk oluştu.

İkinci el piyasasından bile daha ucuz: Uçakta unutulan eşyalar kademeli olarak satışa çıkarıldı

Kuyrukta yaklaşık 1 saat bekledikten sonra içeriye 5'er kişilik gruplar halinde alınan müşteriler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi.

İkinci el piyasasından bile daha ucuz: Uçakta unutulan eşyalar kademeli olarak satışa çıkarıldı

Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.

İkinci el piyasasından bile daha ucuz: Uçakta unutulan eşyalar kademeli olarak satışa çıkarıldı

İki iş yerinde THY'nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, bu işi 1995'ten itibaren yaptıklarını, 13 yıldır da Avcılar'da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, "Bavuldan giysilerin yanı sıra kaliteli, tanınmış markaların hiç kullanılmamış eşyaları da çıkıyor.

İkinci el piyasasından bile daha ucuz: Uçakta unutulan eşyalar kademeli olarak satışa çıkarıldı

Uçağa biniş sırasında acele ile alınmayan cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar büyük ilgi görüyor. Bavuldan aklınıza gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bunları 3'te 1 fiyatına satıyoruz" dedi.

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