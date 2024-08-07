İlan sitelerinde yeni dönem! Bakan Bolat: Fiyatlar gereksiz yere şişirilemeyecek

E-TİCARET KANUNUNUN TANIMINA GİRMİYOR

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Fuarın açılışına katılan Bolat, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesinin e-ticareti etkilediğine ilişkin bir yorum üzerine Bolat, "Instagram'dan yapılan ticaret, e-ticaret kanununun (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) tanımına girmiyor. Çünkü daha sonra telefon ile WhatsApp ile sözleşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Bolat, bir gazetecinin ihracatta son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:

"İhracatta kan kaybımız yok. Son bir yılda mal ihracatımız 8,8 milyar dolar, hizmet ihracatımız da 17,5 milyar dolar arttı. Ekonomimizin yüzünü güldüren en olumlu alanların başında ihracattaki, ekonomik büyümedeki başarı gelmekte. İstihdamda, yüzde 8,4'e düştü işsizlik oranımız. Makro göstergelerimizdeki iyileşmeler ümit verici ve olumlu yönde ilerliyor."