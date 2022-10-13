Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti
Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 12:40

TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti

Pazartesi günü başlayan 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri projesi hakkında detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "İLK EVİM ARSA İLK İŞ YERİM PROJESİNDE 15 DOĞRU 15 YANLIŞ" başlığı altında söz konusu detaylara yer verdi. İşte doğru bilinen o yanlışlar...

TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti

Hafta başında başlayan TOKİ arsa başvurularının ardından milyonlarca kişi, "TOKİ arsa başvuru şartları, TOKİ arsa yerleri, arsa fiyatları ne olacak" sorusuna yanıt ararken detaylar netleşti. Konu hakkında yeni detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi.

TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı sosyal konut projesiyle ilgili "İLK EVİM ARSA İLK İŞ YERİM PROJESİNDE 15 DOĞRU 15 YANLIŞ" paylaşımı ile merak edilen sorulara yanıt verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti

Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.

TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti

Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak. YANLIŞ

DOĞRUSU Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.

TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti

Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak. YANLIŞ

DOĞRUSU Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.

SON DAKİKA