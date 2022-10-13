Giriş Tarihi: 13.10.2022 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
12:40
TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti
Pazartesi günü başlayan 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri projesi hakkında detaylar netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "İLK EVİM ARSA İLK İŞ YERİM PROJESİNDE 15 DOĞRU 15 YANLIŞ" başlığı altında söz konusu detaylara yer verdi. İşte doğru bilinen o yanlışlar...