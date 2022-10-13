TOKİ 1 milyon arsa projesinde doğru bilinen tüm yanlışlar! 15 doğru-15 yanlış: Milyonların en çok merak ettiği detaylar netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı sosyal konut projesiyle ilgili "İLK EVİM ARSA İLK İŞ YERİM PROJESİNDE 15 DOĞRU 15 YANLIŞ" paylaşımı ile merak edilen sorulara yanıt verdi.