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sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

Osmanlı'dan günümüze özellikle de Türk ve Arap kültüründe Müslümanların gerek ibadet, gerekse gündelik yaşantılarında önemli bir yeri olan tesbihe ilgi 7'den 70'e her geçen gün giderek artıyor.

Özgür CEBE
Özgür CEBE Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 01.11.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 10:38
İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

Tesbih koleksiyonculuğu yaparken internet üzerinden önce online satış yapan Osman Çelik, bir anda gördüğü yoğun ilgi karşısında tarihi Mardin çarşısında açtığı küçük bir dükkânda bugün dünyanın birçok ülkesinden sipariş alıyor. Çelik, son yıllarda tesbihe artan ilgiyi başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümetin teşvik ve desteğine bağlıyor ve ekliyor: "Yok olmaya yüz tutmuş el sanatları hükümetimizin teşvik ve desteğiyle yeniden canlandı.

İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

Türk kültüründe önemli yeri olan tesbihe ilgi o kadar arttı ki, artık dünyanın birçok ülkesinden sipariş alıyorum."
Açık hava müzesi olarak bilinen tarihi Mardin çarşısı hafta sonları Türkiye'nin dört bir yanından gelen tesbih koleksiyoncuları ve meraklılarıyla dolup taşıyor. Son yıllarda artan ilgi karşısında çarşıdaki neredeyse 5 dükkândan biri, Mardin'e has Süryani el sanatı Telkari gümüşünden yapılma takı ve tesbih dükkânlarından oluşuyor. Erkeklerin vazgeçilmez aksesuarı haline gelen ve stres atmak için tercih sebebi sayılan tesbihler, her meslek grubundan kadınlar dâhil çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor. Kimine göre ibadet, kimine göre stresten arınma amaçlı kullanılıyor. Tarihi çarşıda açtığı küçük dükkânda bugün dünyanın birçok ülkesinden siparişler alan Osman Çelik'in hikâyesi de bir o kadar ilginç.

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İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

İNTERNETTE SERGİLEYİNCE İLGİ ODAĞI OLDU

Tarih öğretmenliği okurken öğrencilik yıllarında tesbihe merakı başlayan Çelik, farklı çeşitlerde tesbihler biriktirip koleksiyon yaptı. Bir süre ücretli öğretmenlik yapan Çelik, açtığı sosyal medya hesabından tesbihlerini sergiledi, ardından gelen yoğun talep üzerine satış yapmaya başladı. Gördüğü yoğun ilgi ve talebi karşılamakta zorlanan Çelik, takipçilerinden gelen baskıya dayanamayıp çareyi tarihi çarşıda küçük bir dükkân açmakta buldu.

İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

Bugün Asya, Avrupa, Amerika kıtası başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sipariş alan Osman Çelik, aynı zamanda Rusya'nın Kaliningrad, Ukrayna, Polonya ve Litvanya bölgesindeki Baltık denizinden çıkarılan 45 milyon yıllık fosilleşmiş çam reçinesinden oluşan damla kehribarın ham maddesini de kaya halinde kendi atölyesinde işleyip tesbihe dönüştürüyor ve siparişleri karşılıyor.

İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

ARAP ÜLKELERİNE KARGO

150 tesbihten oluşan koleksiyonunu da bozmadığını anlatan Osman Çelik, "5 yıl önce amatör satışlarla başladığım işimi severek yapıyorum. Öğretmenliği bıraktım ve artık Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Dubai ve Katar, İran'dan siparişler alıyorum. Her kesime hitap eden tesbihlerim her bütçeye uygun fiyatlar arasında değişiyor. Bunlardan en kıymetli olanlar Osmanlı sıkma ve damla kehribarlardır. Bunu sırasıyla orijinal Fildişi, Alman katalini ve ağaç grubundan oluşan tesbihlerimiz izliyor. Orijinal kehribarlar da tıpkı altın gibi gramla satılmaktadır. Meraklı siyasilerden, devlet büyüklerimizden ve bürokratlardan da siparişler alıyorum" dedi.

İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

HÜKÜMET YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ BU SANATI CANLANDIRDI

Bölgede terörün belinin kırılmasıyla Mardin'in aynı zamanda inanç turizminin bir kavşak noktası olmasından dolayı kente yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin arttığını, bunun da olumlu yönden kendi işlerine yansıdığını anlatan Osman Çelik, "Turizmin canlanmasıyla Türk kültüründe önemli yeri olan tesbih sanatı yeniden canlandırıldı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere hükümetin destek ve teşvikleriyle yok olmaya yüz tutmuş el sanatları ve geçmişten gelen bu mirası korumak amacıyla tesbihçiliğe önemli destek verildi. Bugün İstanbul'dan tesbih almak için gelen müşterilerimiz var" dedi.

İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

Türkiye'de 50 milyon, dünyada 1 milyar dolara çıktığı tahmin edilen tespih piyasasının temeli sadece Müslümanlık değil, birçok dinin ibadetine yardımcı araç olarak hayatımızda yer edindi. Osmanlıdan günümüze Müslümanlar 33'er kez Süphanallah, Elhamdülillah, Allahuekber demek için 99'luk tespihlerle ibadetlerini yerine getirirken, bazı dinlerde habbe sayısı bine kadar çıkabiliyor. İslamiyetin yayılışında Kâbe, Kudüs ve Kerbela topraklarının çamurundan ya da antik Hitit, Urartu ve Roma camlarından yapılan tespihler, gelişen teknoloji ile birlikte bugünkü halini aldı. Tespih Osmanlı Saraylarında kullanılırken, 17'inci yüzyılda serpilen Türk tespihçiliği, günümüzde dünyada en iyi el sanatı olarak kabul ediliyor. Türk ustaların el işçiliğiyle yaptığı tespihler, Avrupa ve Ortadoğu'da açık artırmayla binlerce dolara alıcı buluyor.

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