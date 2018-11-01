İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

Türk kültüründe önemli yeri olan tesbihe ilgi o kadar arttı ki, artık dünyanın birçok ülkesinden sipariş alıyorum."

Açık hava müzesi olarak bilinen tarihi Mardin çarşısı hafta sonları Türkiye'nin dört bir yanından gelen tesbih koleksiyoncuları ve meraklılarıyla dolup taşıyor. Son yıllarda artan ilgi karşısında çarşıdaki neredeyse 5 dükkândan biri, Mardin'e has Süryani el sanatı Telkari gümüşünden yapılma takı ve tesbih dükkânlarından oluşuyor. Erkeklerin vazgeçilmez aksesuarı haline gelen ve stres atmak için tercih sebebi sayılan tesbihler, her meslek grubundan kadınlar dâhil çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor. Kimine göre ibadet, kimine göre stresten arınma amaçlı kullanılıyor. Tarihi çarşıda açtığı küçük dükkânda bugün dünyanın birçok ülkesinden siparişler alan Osman Çelik'in hikâyesi de bir o kadar ilginç.