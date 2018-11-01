İnternette sergileyince ilgi odağı oldu, Tüm dünyadan sipariş alıyor...

Türkiye'de 50 milyon, dünyada 1 milyar dolara çıktığı tahmin edilen tespih piyasasının temeli sadece Müslümanlık değil, birçok dinin ibadetine yardımcı araç olarak hayatımızda yer edindi. Osmanlıdan günümüze Müslümanlar 33'er kez Süphanallah, Elhamdülillah, Allahuekber demek için 99'luk tespihlerle ibadetlerini yerine getirirken, bazı dinlerde habbe sayısı bine kadar çıkabiliyor. İslamiyetin yayılışında Kâbe, Kudüs ve Kerbela topraklarının çamurundan ya da antik Hitit, Urartu ve Roma camlarından yapılan tespihler, gelişen teknoloji ile birlikte bugünkü halini aldı. Tespih Osmanlı Saraylarında kullanılırken, 17'inci yüzyılda serpilen Türk tespihçiliği, günümüzde dünyada en iyi el sanatı olarak kabul ediliyor. Türk ustaların el işçiliğiyle yaptığı tespihler, Avrupa ve Ortadoğu'da açık artırmayla binlerce dolara alıcı buluyor.