Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var
Giriş Tarihi: 27.03.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 12:22

İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var

İşten çıkartılanlar dikkat! Aynı işyerinde tekrar çalışabilirsiniz. Çalışma imkânı bulamazsanız 8 maaşa kadar tazminat alabilirsiniz. Ancak sadece 1 ay süreniz bulunuyor. İşte detaylar…

İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenlerde olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları.

İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var

İŞTEN ÇIKARILANLAR 8 MAAŞA KADAR TAZMİNAT ALABİLİYOR

Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor. Ancak burada süre çok önemli.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var

MUTLAKA SEBEP OLMALI

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır." Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir.

İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var

EĞER SEBEP YOKSA İŞE GERİ DÖNMENİN YOLU AÇILIYOR

Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir. Şimdi bu haktan yararlanmanın şartlarına bakalım.

İşçi ve işverenler dikkat! İşe dönemeyene 8 maaş tazminat: Sadece 1 ay süresi var

1) Öncelikle iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır:

İşçinin çalıştığı yerle hizmet sözleşmesi yapmış olmak kaydıyla yani sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir. Belirli süreli iş sözleşmeleri iş güvencesi uygulamasına tabi olmuyor.

SON DAKİKA