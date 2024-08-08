Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
15:32
İslam Memiş'ten 'Kara Pazartesi' sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sabah.com.tr'ye 'Kara Pazartesi' ve önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel senaryoları değerlendirdi. Memiş, ev alacaklara ellerini çabuk tutması konusunda çağrıda bulunurken, altın fiyatları ile ilgili tahminlerini duyurdu. Memiş, yaşananların bir fragman olduğunu belirtirken, büyük tufanın Aralık ayında olabileceğini söyledi.