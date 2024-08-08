İslam Memiş’ten ’Kara Pazartesi’ sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...

ABD'nin bir adayının kendi parasını tavsiye etmesi gerekirken neden kripto paralara bu kadar destek veriyor. Dijital paralara bir geçiş süreci olacak. Yeni nesil dijital paraları istiyor. Böyle bir alan olacak. Aslında mesaj buydu. Ama bu açıklamadan sonra varını yoğunu satıp kripto paraya girenler oldu. 3.Dünya Savaşı benim nazarımda 4-5 yıl sonra olacak. Ama belirsizlikler artıyor. Borsalar çok şişikti, faizler çok yüksekti. Malı düşürmek lazım. Malın değeri ne kadar kaybolursa yatırımcılar girer. Herkesi faize, borsaya yönlendirdiler. Herkesin elinde ne var, ne yok gördüler. Artık yatırımcıları yönlendirmek, manipüle etmek daha kolay. Yeni dünya sisteminde her ley dijital olacağı için herkesin neyi var, neyi yok görülecek.

