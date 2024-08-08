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Haberler Galeri İslam Memiş'ten 'Kara Pazartesi' sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:32

İslam Memiş'ten 'Kara Pazartesi' sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sabah.com.tr'ye 'Kara Pazartesi' ve önümüzdeki günlerde yaşanması muhtemel senaryoları değerlendirdi. Memiş, ev alacaklara ellerini çabuk tutması konusunda çağrıda bulunurken, altın fiyatları ile ilgili tahminlerini duyurdu. Memiş, yaşananların bir fragman olduğunu belirtirken, büyük tufanın Aralık ayında olabileceğini söyledi.

AYŞENUR İDRİS
İslam Memiş’ten ’Kara Pazartesi’ sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Kara Pazartesi bir fragmandı." diyerek yatırımcıları uyardı. Memiş, altının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini belirtti, doların bir yatırım aracı olmadığını vurguladı. Memiş, faizden kısa sürede kar elde edilebileceğini belirterek bir de uyarıda bulundu, "Önemli olan film nasıl bitecek." dedi.

İslam Memiş’ten ’Kara Pazartesi’ sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...

"BÜYÜK RESETLEMENİN MESAJIYDI, ARTIK SİSTEMİN VERDİĞİ KADAR ALABİLECEKSİNİZ"

İslam Memiş'in sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

Kara Pazartesi bir fragmandı. Asıl çöküşler önümüzdeki yıllarda daha fazla görülecek. Tüm merkez bankalarının odaklandığı şey enflasyonla mücadele etmek. Faiz artırım ile bu mücadeleye odaklandılar. Pek fazla da bir enstrüman yok ellerinde. Piyasalar fiyatların ucuzlaması için bir bahane bekliyordu. Özellikle Japonya Borsası'nda yüzde 13 düşüş gördük. Bizim borsamızda yüzde 6 civarında bir düşüş oldu. Bu hafta boyunca artçı şoklar oluşacak. 2030 yılına kadar süremiz olduğunu söylüyorum. Jeopolitik gerilim artıyor, haritalar yeniden çiziliyor, dünya sancılı bir süreçten geçiyor. Bu büyük resetlemenin mesajı. Artık sistemin verdiği kadar alabileceksiniz.

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İslam Memiş’ten ’Kara Pazartesi’ sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...

"TEKNİK VE MANTIK ARTIK İŞLEMİYOR, ÇOK ÖZGÜVENLİ OLMAYIN"

"Teknik ve mantık artık işlemiyor." diyen uzman isim, "Sistemi kontrol eden güç merkez bankalarıdır. Merkez bankaları hangi yatırım araçlarını ucuzlatırsa, yatırımcılara ne kadar verirse o kadar alırsınız. Çok özgüvenli olmamak lazım. Kontrol merkez bankalarının elinde." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş’ten ’Kara Pazartesi’ sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...

"HERKESİN ELİNDE NE VAR NE YOK GÖRDÜLER, ARTIK MANİPÜLE ETMEK DAHA KOLAY"
ABD Başkan adayı Donald Trump'ın piyasaları manipüle ettiğini ifade eden İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti:
Örnek vermek gerekirse, ABD'nin Başkan adayı Donald Trump o kadar cesaretli bir kripto para açıklaması yaptı ki, piyasaları manipüle etti. 'Bitcoinlerinizi satmayın, ABD'yi bir kripto para üssü yapacağız' gibi güçlü taahhütler verdi. Kripto para piyasasındaki yatırımcıların oyunu almak için böyle bir popülizm uygulandı. Trump'ın bu açıklamalarından sonra kripto paralarda yüzde 5 civarında yükselme gördük. Aradan 1 hafta geçti, bu küresel piyasalardaki çöküşlerle birlikte en çok kripto para borsalarındakiler tahribata uğradı. Yüzde 20 civarında çok ciddi bir düşüş gerçekleşti.

İslam Memiş’ten ’Kara Pazartesi’ sonrası flaş sözler! Altın yıl sonunda bu rakamı geçecek! Küresel çöküş için kritik tarih...

ABD'nin bir adayının kendi parasını tavsiye etmesi gerekirken neden kripto paralara bu kadar destek veriyor. Dijital paralara bir geçiş süreci olacak. Yeni nesil dijital paraları istiyor. Böyle bir alan olacak. Aslında mesaj buydu. Ama bu açıklamadan sonra varını yoğunu satıp kripto paraya girenler oldu. 3.Dünya Savaşı benim nazarımda 4-5 yıl sonra olacak. Ama belirsizlikler artıyor. Borsalar çok şişikti, faizler çok yüksekti. Malı düşürmek lazım. Malın değeri ne kadar kaybolursa yatırımcılar girer. Herkesi faize, borsaya yönlendirdiler. Herkesin elinde ne var, ne yok gördüler. Artık yatırımcıları yönlendirmek, manipüle etmek daha kolay. Yeni dünya sisteminde her ley dijital olacağı için herkesin neyi var, neyi yok görülecek.

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