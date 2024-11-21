İsrail tohumu kullanılmıyor! Bakan Yumaklı iddiaları yanıtladı: Tüm sınırlarımızı kapatsak Türkiye’de tohum sorunu olmaz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

"GIDA ARZINDA SORUNUMUZ YOK"

Son 50 yılda Türkiye'nin nüfusu 2 katına çıktı. 2050 yılında da 100 milyona çıkmasıyla alakalı senaryolar var. Şu anda 60 milyona yakın turist geliyor. 2050 yılında da turist sayısı 100 milyona yaklaşacak. Elbette zaman içerisinde ülkemizin gıda arz güvenliği ile alakalı hususlarda değişiklikler olabilir. Ancak temel olarak Türkiye'de kendi kendimize yettiğimiz ürünlerin oranı çok yüksek. Kendimize yetemediğimiz ürünler de son derece sınırlı.

Bunlarla alakalı halihazırda uyguladığımız programlar ile ihtiyacımıza karşılık gelecek şekilde üretim hedefi var. Burada nüfus yoğunluğunun farkına varmamız gerekir.

Türkiye fındık üretiminde dünya lideri. Kayısı, limon, nohut, domates, kuru soğan şeker pancarı gibi ürünlerde ihtiyacımızın üzerinde üretimimiz var. Buğdayda yüzde 96 oranında üretim yapıyoruz. Bütün bunların hepsi bize çok açık bir şekilde herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek ülkemizin gıda ile ilgili gıda arzı ile ilgili sıkıntısı olmadığını gösteriyor.