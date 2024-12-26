İstanbul demir ağlarla örülecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 394,5 kilometreye çıkacak

"NAKKAŞ-BAŞAKŞEHİR KESİMİ'NDEKİ YAPIM ÇALIŞMALARIMIZ DA TÜM HIZIYLA İLERLİYOR"
Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, 2016 yılında Odayeri-Paşaköy'le başlayan ilk etabıyla birlikte Türkiye'nin ve İstanbulluların hizmetine sunduklarını anlatarak "Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi'ndeki yapım çalışmalarımız da tüm hızıyla ilerliyor. Nakkaş-Başakşehir Kesimi, 25 kilometresi ana gövde ve 20 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimizin trafik çilesini bir nebze olsun azaltacak projemizin ilave katkıları da olacak." dedi.
Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edecek, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracaklarını da belirterek "Projeyle ayrıca; Hadımköy, Deliklikaya, İkitelli Sanayi ve Organize Sanayi Bölgelerini de birbirlerine bağlıyoruz. Avrupa yakasının adeta üretim merkezi olan buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlayarak, sanayi ile ticaretin gelişmesine de katkı vereceğiz." ifadelerini kullandı.
SARIYER KİLYOS TÜNELİ İLE İSTANBUL HAVALİMANI İLE İŞ MERKEZLERİ ARASINDA HIZLI ULAŞIM SAĞLANACAK
Bakan Uraloğlu, Sarıyer Kilyos Tüneli projesinin de İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden önemli bir karayolu projesi olduğunu belirterek "Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü tünel olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak projemizle; Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağız. 14 kilometrelik yeni tünel ile İstanbul'a katkı sağlayacağımızı söyleyebilirim. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlayacağız. Projemiz sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi de 3 km kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, İstanbul'un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanların tüneller sayesinde İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebileceklerini ifade etti.