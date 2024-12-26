İstanbul demir ağlarla örülecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 394,5 kilometreye çıkacak

"İSTANBUL'DA 5 MİLYON 800 BİN MOTORLU KARA TAŞITI BULUNUYOR"

Bakan Uraloğlu, 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 800 bin motorlu kara taşıtı bulunduğu bilgisini paylaşarak "Hem bu nüfus yoğunluğu hem de araç sayısı kent içi trafiğini etkilemektedir. İstanbul'daki araç sayısı Ankara, İzmir ve Bursa'nın toplamındaki araç sayısından fazladır. Bugün İstanbul'daki araç sayısı 52 ilimizin toplamındaki araç sayısından fazla. Bu nedenle İstanbul'dan bahsederken elbette mega ulaşım projelerinden bahsediyor olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettiklerini kaydederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirerek; İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 206 milyar lira'nın üstünde yatırım gerçekleştirdik."

"İSTANBUL'UN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 795 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

İstanbul'daki bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 795 kilometreye çıkardıklarını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "3 bin 410 metre uzunluğunda 68 köprüsü vardı, biz köprü sayısını 953'e, toplam köprü uzunluğunu da 115 bin 332 metreye yükselttik. Yani, Üsküdar'dan neredeyse Kocaeli Kartepe'ye kadar uzanan bir mesafeden bahsediyoruz. İstanbul'da 932 metre uzunluğunda sadece 3 tünel vardı, biz 12 tünel daha yaparak 22 bin 406 metreye çıkardık. Bu tünellerimiz ile İstanbul kent içi trafiğine adeta nefes aldırdık." şeklinde konuştu.