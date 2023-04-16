İstanbul merkez oluyor! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak: Ekonomi ve finansın nabzı burada atacak

Türkiye'yi dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline getirecek ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir yapı taşlarından birisi olacak İstanbul Finans Merkezi projesinde sona gelindi. Bu projenin temeli Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde atılmış, büyük ilgiyle karşılanmıştı. İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Bakan Kurum kritik açılış öncesi bölgede incelemelerde bulunarak bayramın birinci günü İstanbul için büyük bir müjde açıklanacağını ifade etti.