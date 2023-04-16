İstanbul merkez oluyor! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak: Ekonomi ve finansın nabzı burada atacak

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

İstanbul'un dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda Finans Merkezinin büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

İstanbul Finans Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.