Giriş Tarihi: 09.04.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 11:05

Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'da yatırımlar duramaz

İBB'nin sürekli bahaneler üreterek yapmadığı projeleri bir bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yatırımlar durmamalı' parolasıyla talimatını vermesi sonrası Bakanlık süreleri kısaltarak ulaşımı rahatlatacak Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bitirdi. Metroda ilk yolcuğu da Başkan Erdoğan yaptı. İstanbullular bu sayede Başakşehir'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada, Bağcılar'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ise 23 dakikada ulaşabilecek. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeci'ye yaklaşık olarak 75 dakikada, Kayaşehir'den metro ağıyla ise Üsküdar'a ise 85 dakikada gidilebilecek.