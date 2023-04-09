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Haberler Galeri Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'da yatırımlar duramaz
Giriş Tarihi: 09.04.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 11:05

Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'da yatırımlar duramaz

İBB'nin sürekli bahaneler üreterek yapmadığı projeleri bir bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yatırımlar durmamalı' parolasıyla talimatını vermesi sonrası Bakanlık süreleri kısaltarak ulaşımı rahatlatacak Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bitirdi. Metroda ilk yolcuğu da Başkan Erdoğan yaptı. İstanbullular bu sayede Başakşehir'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada, Bağcılar'dan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ise 23 dakikada ulaşabilecek. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeci'ye yaklaşık olarak 75 dakikada, Kayaşehir'den metro ağıyla ise Üsküdar'a ise 85 dakikada gidilebilecek.

Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul’da yatırımlar duramaz

İstanbul'da toplu ulaşım ağına taze bir kan daha geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Başakşehir-Kayaşehir metrosu, günde 70 bin kişiyi taşıması bekleniyor.

Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul’da yatırımlar duramaz

4 DURAK TOPLAM 70 BİN KİŞİYE HİZMET EDECEK

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede, Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattında, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatları kullanıldı.

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Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul’da yatırımlar duramaz

ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Hattın açılmasıyla Bağcılar-Kirazlı Hattı'ndan gelen vatandaşlar aktarmasız şekilde Başakşehir'de bulunan Metrokent istasyonundan geçerek Kayaşehir'e devam edebilecek. Aynı şekilde Kayaşehir istasyonundan binildiğinde aktarmasız bir şekilde Bağcılar'a gidebilecek.

Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul’da yatırımlar duramaz

Kayaşehir-Mahmutbey arası 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy arası 29 dakikaya, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakikaya indi.

Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul’da yatırımlar duramaz

BAŞAKŞEHİR-TAKSİM ARASI 55 DAKİKA

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeci'ye 75 dakikada, Kayaşehir'den metro ağıyla Üsküdar'a ise 85 dakikada gidilebiliyor. Başakşehir'den metroya binen birisi, tahmini olarak 55 dakikada Taksim'e ulaşırken, Kayaşehir'de oturan bir vatandaş Mecidiyeköy'e 65 dakika içerisinde varabiliyor.

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