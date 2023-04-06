İstanbul’a mega projeler! 7 yılda 27 hastane: CHP Lideri Kılıçdaroğlu ’Hastalık yoksa ne yapacağız’ demişti

Sıfırdan inşa edilen hastaneler ve ADSM'ler ise şu şekilde:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şile Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Hastanesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultanbeyli ADSM, Eyüp ADSM, Küçükçekmece ADSM."

Sağlık yatırımları kapsamında megakentin 2002'de 19 bin olan yatak kapasitesi bu yıl itibarıyla kamu, özel ve üniversite hastanelerine kazandırılan nitelikli yatak kapasitesiyle 48 bine yükseldi.