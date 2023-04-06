İstanbul’a mega projeler! 7 yılda 27 hastane: CHP Lideri Kılıçdaroğlu ’Hastalık yoksa ne yapacağız’ demişti

SAĞLIK TESİSLERİNİN YÜZDE 75'İNİN DEPREME DAYANIKLI OLDUĞU ÖNGÖRÜLÜYOR
İstanbul'daki sağlık tesislerinin yüzde 75'inin depreme dayanıklı olduğu öngörülüyor. Bu yüzdelik dilimdeki yapılar 2007'den sonra analiz, test ve kontroller ile inşa edilmiş binaları içeriyor.
Geriye kalan yüzde 25'lik kısmın ise 3-4 yıl içerisinde yenilenmesi hedefleniyor.
Öte yandan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, deprem gibi afet durumlarında AFAD koordinasyonunda şehrin 25 farklı bölgesinde 25 afet ve sahra hastanesi kurmayı planlıyor.
YERİNDE DÖNÜŞTÜRÜLEN VE SIFIRDAN İNŞA EDİLEN HASTANELER
Yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında, 2016'dan bu yana 8 hastanenin eski binası yıkılarak yerine yenisi inşa edildi.
Son yıllarda, aralarında şehir hastaneleri, Kovid-19 salgını sürecinde yapılan acil durum hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezinin (ADSM) bulunduğu 19 tesis ise sıfırdan inşa edilerek sağlık sisteminin hizmetine sunuldu.
Bu kapsamda Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Ek Hizmet Binası ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin yeni bloku yerinde dönüştürüldü.