Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
11:18
İstanbul'da örnek dönüşüm! Bakan Kurum açıkladı: Az konuşuyoruz, çok çalışıyoruz...
İstanbul Güngören'deki Şişecam Blokları 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde TOKİ'nin de inşa güvencesiyle yeniden yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Az konuşuyoruz, çok çalışıyoruz. 2 yıl önce temelini atmıştık. 9 aydır vatandaşlarımız huzurla, güvenle oturuyorlar. Güngören'deki Şişecam Konutları sakinleri herkese örnek olsun" dedi.