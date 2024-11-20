İstanbul’da örnek dönüşüm! Bakan Kurum açıkladı: Az konuşuyoruz, çok çalışıyoruz...

"ARTIK HERKES BİNASINI TOKİ'YE VERMEK İSTİYOR"



Vatandaşlardan Seyfullah Tekin evlerinin dönüşüm sürecini şöyle anlattı: Yıkıma başladılar. Dozer kepçeyle bir vurdu, bina pat diye yıkılıverdi. Temel diye bir şey yoktu. Binanın temelinin durumunu gördük. Dönüşümde fore kazık sistemlerini yaptılar. Temelleri, bağlantıyı sağlam yaptılar. Evlerin yapılışını gördük. Artık herkes binasını TOKİ'ye vermek istiyor. 'TOKİ'nin binaları sağlam, korkmuyoruz' diyorlar. Bunu biz şu anda yapmaya kalksak yapamazdık. Yeni binalarımızda asansörümüz oldu. Çocuklarımız için önceden parkımız yoktu. Ama şimdi güvenli bir parkımız oldu.