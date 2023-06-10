İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Futbolseverler kişi başı 2 bin euro harcama yapacak

FİYATLAR 4 KAT ARTTI

Havalimanı sonrası bölgede çok sayıda otel inşa edilmesine rağmen bütün odalarını dolduran bölge otellerinde fiyatlar da katlandı. Geceliği 50 euro olan bazı otellerde son boş odalar 200 eurodan gitti. UEFA Champions League ana sponsoru olan şirketin araştırmasına göre, taraftarlar, gittikleri şehirlerde ortalama 3 gece konaklıyor ve kişi başı toplam ortalama 855 euro kartlı harcama yapıyor. Kartsız harcamalar ile birlikte bu rakam 1.500 euroyu aşıyor.