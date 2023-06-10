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Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:49

İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Futbolseverler kişi başı 2 bin euro harcama yapacak

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Finali için otellerin çoğu doldu. Olimpiyat Stadı çevresindeki otellerde tek bir oda bile boş kalmadı. Turistler, ortalama 2000 euro harcama yapacak.

Metin CAN
İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Futbolseverler kişi başı 2 bin euro harcama yapacak

İstanbul bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne kilitlendi. Özellikle stad çevresinde tek bir boş oda kalmazken, oda fiyatları da karaborsaya düştü.

İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Futbolseverler kişi başı 2 bin euro harcama yapacak

Turizm sektörünün önde gelen isimleri Şampiyonlar Ligi için seyahat edenlerin ağırlıklı olarak orta ve üst gelir grubundan olduğunu belirterek, "Futbolsever ortalama 1.500 ila 2.000 bin euro harcama yapıyor" dedi.

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İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Futbolseverler kişi başı 2 bin euro harcama yapacak

Turistler, Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini Sultanahmet ve Eminönü gibi yerleri gezerken, kalacak yer olarak ise stada yakın bölgeleri tercih etti. Bu nedenle Arnavutköy-Başakşehir-İkitelli bölgesindeki otellerde neredeyse boş oda kalmadı.

İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Futbolseverler kişi başı 2 bin euro harcama yapacak

Sektör temsilcileri 75 ila 80 milyon euro bandında beklenen ekonomik kazancın 100 milyon euroyu geçtiğini ifade etti. Final için 50 bine yakın futbolseverin ortalama iki gece konaklamalı olarak İstanbul'a geldiği belirtiliyor.

İstanbul’da tek boş oda kalmadı! Futbolseverler kişi başı 2 bin euro harcama yapacak

FİYATLAR 4 KAT ARTTI

Havalimanı sonrası bölgede çok sayıda otel inşa edilmesine rağmen bütün odalarını dolduran bölge otellerinde fiyatlar da katlandı. Geceliği 50 euro olan bazı otellerde son boş odalar 200 eurodan gitti. UEFA Champions League ana sponsoru olan şirketin araştırmasına göre, taraftarlar, gittikleri şehirlerde ortalama 3 gece konaklıyor ve kişi başı toplam ortalama 855 euro kartlı harcama yapıyor. Kartsız harcamalar ile birlikte bu rakam 1.500 euroyu aşıyor.

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