Haberler

Galeri

İstanbullular merakla bekliyor! Çok az kaldı...

İstanbullular merakla bekliyor! Çok az kaldı...

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Kulenin alt bölümlerinin giydirilme işlemlerinde ise sona yaklaşılıyor. Kulenin yıl sonunda hizmete alınması için çalışmalar 7/24 devam ediyor