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Haberler Galeri İstanbul'un en hızlı metroları olacak! 7 metro hattı için tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 07.06.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 13:09

'un en hızlı metroları olacak! 7 için tarih belli oldu

için kritik öneme sahip 7 hattının 2023 yılında tamamlanacağı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca, 13,5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. Saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattımız (- ile -İstanbul Havalimanı metro hatları), İstanbul'un en hızlı metroları olacaktır. Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızı 2022 sonu itibarıyla bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını bu yıl sonu itibarıyla, tamamını ise ondan birkaç ay sonra bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İstanbul'un en hızlı metroları olacak! 7 metro hattı için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'da devam eden hatlarının toplam uzunluğunun 91 kilometreye ulaştığını belirterek, "Ayrıca, 13,5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz." dedi.

İstanbul'un en hızlı metroları olacak! 7 metro hattı için tarih belli oldu

- Metroları Depo Sahası Ray Kaynağı törenine katılan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaşım ve altyapı projelerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara işaret etti.

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İstanbul'un en hızlı metroları olacak! 7 metro hattı için tarih belli oldu

Yük, insan ve data ulaştırmada geleceği yakalayacak altyapıyı Türkiye'nin her noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çok yakın olduklarını belirten Karaismailoğlu, stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

İstanbul'un en hızlı metroları olacak! 7 metro hattı için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 19 yıldır imza attığı projelere değinen Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Marmaray ve yüksek hızlı tren gibi projelerin Türkiye'yi "orta koridorun hakimi" yaptığını ve yeni ipek demir yolunu tercih edilen bir ticari rota haline getirdiklerini söyledi.

İstanbul'un en hızlı metroları olacak! 7 metro hattı için tarih belli oldu

Bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan şehir içi toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcunun taşındığını aktaran Karaismailoğlu, ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi.

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