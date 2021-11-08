İstanbul’un en hızlısı olacak! Bu özelliğiyle Türkiye’de bir ilk: Ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak

Türkiye'nin en hızlısı olacak ve İstanbul'da ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak büyük projelerden birisi olan Gayrette-Havalimanı Metro Hattı için geri sayım başladı. Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Test Sürüşü Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak. Akıllı Tünel konseptinin yer aldığı bu metro hattı ayrıca Türkiye'nin ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak" açıklamasında bulunurken, devam eden projeler hakkında dikkat çeken ayrıntıları duyurdu.