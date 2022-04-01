İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye’de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek

Küresel piyasalardaki enerji fiyatları artışları, koronavirüs pandemisinin ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile daha farklı bir boyuta evrilirken, Türkiye bu süreçte vatandaşına uyguladığı destek ile öne çıkıyor. Avrupa ülkeleri arasında en ucuz doğal gaz Türkiye'de tüketilirken, yeni yapılan doğal gaz düzenlemesi ile vatandaşların doğal gaz faturalarına devletin önemli desteği dikkat çekiyor.