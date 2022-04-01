Giriş Tarihi: 01.04.2022 23:01
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
23:03
İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye'de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek
Koronavirüs pandemisi, küresel doğal gaz piyasasındaki fiyatları yükseltti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa/Rusya arasındaki yaptırım krizi, doğal gaz düellosu ile daha da derinleşerek fiyatların ekstra artmasına sebebiyet verdi. Bu süreçte; Türkiye ise küresel artışları vatandaşına en az şekilde yansıtmak için destek uyguluyor. Özellikle, son yapılan düzenleme ile yılda ortalama 1000 metreküp tüketen bir konutun doğal gaz faturasının yaklaşık 11.800 TL olması gerekirken bunun 8.168 TL'sini devlet, 3.631 lirasını vatandaş ödüyor. İşte rakamlarla Dünya ve Türkiye'nin doğal gaz gerçeği!