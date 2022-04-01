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Haberler Galeri İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye'de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek
Giriş Tarihi: 01.04.2022 23:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 23:03

İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye'de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek

Koronavirüs pandemisi, küresel doğal gaz piyasasındaki fiyatları yükseltti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa/Rusya arasındaki yaptırım krizi, doğal gaz düellosu ile daha da derinleşerek fiyatların ekstra artmasına sebebiyet verdi. Bu süreçte; Türkiye ise küresel artışları vatandaşına en az şekilde yansıtmak için destek uyguluyor. Özellikle, son yapılan düzenleme ile yılda ortalama 1000 metreküp tüketen bir konutun doğal gaz faturasının yaklaşık 11.800 TL olması gerekirken bunun 8.168 TL'sini devlet, 3.631 lirasını vatandaş ödüyor. İşte rakamlarla Dünya ve Türkiye'nin doğal gaz gerçeği!

İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye’de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek

Küresel piyasalardaki enerji fiyatları artışları, koronavirüs pandemisinin ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile daha farklı bir boyuta evrilirken, Türkiye bu süreçte vatandaşına uyguladığı destek ile öne çıkıyor. Avrupa ülkeleri arasında en ucuz doğal gaz Türkiye'de tüketilirken, yeni yapılan doğal gaz düzenlemesi ile vatandaşların doğal gaz faturalarına devletin önemli desteği dikkat çekiyor.

İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye’de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek

İŞTE 10 MADDEDE DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ GERÇEĞİ!

1 - Salgın sonrası artan talep küresel anlamda doğal gaz fiyatlarını yükseltti. Fiyatlar 2021 ortalamasında bir önceki yıla göre % 324 arttı.

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İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye’de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek

2- Bu yılın ilk çeyreğinde ise doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre % 384 yükseldi. Yani neredeyse 5'e katlandı.

İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye’de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek

3- 2021 Ocak'ta Avrupa'daki doğal gaz ticaret merkezlerinde 120 dolar olan doğal gazın 1000 metreküpü 2022'ye girerken yaklaşık 12 kat artarak 1400 dolar seviyesine ulaştı

İşte 10 maddede dünyada ve Türkiye’de doğal gaz gerçeği! Dikkat çeken örnek: Devletten önemli destek

4- Ukrayna - Rusya savaşı sonrasında da küresel çapta emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş doğal gaz fiyatlarında da ilave artışlara neden oldu.

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