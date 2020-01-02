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  • İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

Nihayet 2020 yılına girdik! Hepimizin hayatı tarih değişikliği dışında aynı şekilde ve tempoda devam ediyor. Çalışanlar her gün sabah kalkıp işine gitmeye devam ediyor. Peki 2020 yılının en parlak meslekleri sizce hangileri? İşte bu soru da cevabını buldu! Üniversite tercihi yapacak adaylar dikkat! Trade-schools 2020'de parlayacak en iyi meslekler listesini yayınladı. Gelecekte daha çok para kazanmak ve daha çok iş imkanına sahip olmak isteyenler için 2020 yılı en iyi mesleklerini sizin için derledik. İşte 2020 yılı en iyi meslekleri....

Giriş Tarihi: 02.01.2020 07:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 08:25
İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

İşte o meslekler!

İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

25. Kentsel Tarım Uzmanı

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İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

24. Uzaktan Sağlık Mühendisi

İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

23. Robotik Servis Teknisyeni

İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

22. Kişisel Marka Danışmanı

İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

21. Kişisel Gizlilik Danışmanı

İşte 2020'nin meslekleri! Listede öyle işler var ki...

20. Artırılmış Gerçeklik Geliştirici

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