Giriş Tarihi: 17.05.2023 06:27
Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
06:32
İşte halkın Başkan Erdoğan'a güveni böyle perçinlendi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği günden bu yana emekliden memura, ev kadınından öğrenciye, esnaftan çiftçiye bütün vatandaşları kapsayan sosyal güvenlik politikaları, çalışma hayatındaki reform adımlarıyla seçmenin tercihi oldu. Kamuda devrim niteliği taşıyan milyonlarca memura 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından yaş sınırını kaldırarak 2.5 milyon vatandaşa emeklilik kapısı açan EYT yasası Meclis'ten geçti.