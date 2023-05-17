İşte halkın Başkan Erdoğan’a güveni böyle perçinlendi! EYT, asgari ücret, memur ve emekliye 3600 ek gösterge, sosyal konut...

Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlandı. Tüm öğretmenlerin, alan sınırlaması olmadan 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e çıktı.



