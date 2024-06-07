İşte Mayıs 2024’te en çok kazandıran yatırım aracı! Yüzde 5,44 ile...

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 44,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 14,76, dolar yüzde 3,37 ve avro yüzde 2,82 yatırımcısına reel getiri sağladı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 26,08 ve DİBS yüzde 46,01 yatırımcısını kayba uğrattı.
TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,14 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 7,1, avro yüzde 7,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 33,57 ve DİBS yüzde 51,48 oranında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.