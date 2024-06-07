İşte Mayıs 2024’te en çok kazandıran yatırım aracı! Yüzde 5,44 ile...

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,75, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,95 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.